Tra le coppie che si sono formate quest’anno a Uomini e Donne ci sono anche Emanuele e Valentina che hanno deciso di continuare il percorso fuori dal programma. Dopo un corteggiamento finito male con Alessio Pili Stella, la dama ha provato un vero e proprio colpo di fulmine nella conoscenza con il cavaliere che in seguito a qualche esterna le ha proposto di uscire con lei. Il motivo? “Costruire qualcosa insieme“.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 maggio 2025/ Gemma e Marina contro Arcangelo!

Si conoscevano da pochissimo Emanuele e Valentina, che dopo la storia con Alessio hanno deciso di darsi una possibilità uscendo dal programma. Tutto, nonostante Pili Stella non abbia mai smesso di accusare la donna di essere lì soltanto per le telecamere e per promuovere il suo brand. Il cavaliere torinese giurerebbe infatti di averla sentita dire di aver partecipato a Uomini e Donne per far conoscere la sua attività e il suo negozio a Milano, accusa smentita a “Casa Lollo“, dove in un video lei e Emanuele hanno fatto chiarezza.

Emanuele e Valentina Vitali bruciano le tappe dopo Uomini e donne?/ I progetti della coppia

Emanuele e Valentina contro gli hater: “Giuro che non ci siamo mai visti prima di Uomini e Donne“

“Il mio brand va benissimo, non ho bisogno di pubblicità altrimenti non potrei avere un’attività a Milano“, ha detto Valentina a Lorenzo Pugnaloni. I due si sono prestati a una chiamata con l’influencer raccontando a tutti come vanno le cose oggi che sono usciti da Uomini e Donne. Nonostante siano stati presi di mira, soprattutto lei, i due hanno ammesso di vivere una bellissima storia d’amore e di essere entusiasti di questa frequentazione. Il cavaliere ha difeso a spada tratta la compagna, dicendo che chiunque si presta ad andare di fronte alle telecamere ha un lavoro e una vita: “La gente deve parlare e si attacca a tutto“. Emanuele e Valentina hanno anche smentito la voce che diceva che si conoscevano da tanti anni siccome entrambi di Napoli: “Io ho vissuto 13 anni in America“, ha detto lei, “Non conosco mezza persona qui“. E voi, a chi credete?