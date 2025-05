Emanuele e Valentina: l’amore nato a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 maggio 2025 si è formata un’altra coppia. A lasciare definitivamente il programma sono stati Emanuele e Valentina a cui sono baste poche settimane per capire di voler stare insieme e costruire qualcosa d’importante fuori dal programma. Per Valentina, l’arrivo di Emanuele è stato l’inizio di un nuovo capitolo dopo la frequentazione con Alessio Pili Stella finita malissimo. I due, infatti, dopo essersi frequentati per diverso tempo, non solo hanno messo un punto ma hanno anche discusso più volte animatamente in studio.

Emanuele è così arrivato nel momento giusto per Valentina che, dopo averlo conosciuto e aver scoperto del suo arrivo solo per lei, ha deciso di conoscerlo. La sera stessa della prima presentazione si sono visti e non hanno mai smesso di farlo fino a lasciare insieme la trasmissione.

Emanuele e Valentina: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, lunedì 26 maggio 2026, è stata registrata alcune settimane fa e i fan si chiedono se tra Emanuele e Valentina procedi tutto a gonfie vele. Come si può notare dalla foto che vedete qui in alto, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over sono super felici e affiatati. Dopo la messa in onda della puntata, la coppia ha pubblicato il primo selfie ma già dopo la registrazione aveva lanciato qualche indizio.

I due, infatti, sui rispettivi profili social avevano pubblicato foto che rassicuravano i fan sulla storia d’amore che, oggi, procede senza intoppi. Sereni e felici, Emanuele e Valentina stanno ricevendo gli auguri dei fan del dating show di canale 5 che, quest’anno, hanno assistito alla nascita di tante storie d’amore.