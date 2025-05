Emanuele e Valentina: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Emanuele e Valentina Vitali sempre più felici, complici e innamorati dopo l’addio a Uomini e donne. La coppia che, in poche settimane di frequentazione ha deciso di lasciare ufficialmente il programma, si è raccontata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni in un’intervista rilasciata a Casa Lollo. A distanza perché vivono in due città diverse, Emanuele e Valentina confermano di stare bene insieme e che l’amore sta crescendo ogni giorno di più.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 maggio 2025/ Gemma e Marina contro Arcangelo!

“Mi ha stravolto. Emanuele è sceso in un momento particolare perché io ero ancora arrabbiata per tutto quello che era successo con Alessio Pili Stella e non ero affatto predisposta. Non mi aspettavo, infatti, di essere presa così tanto da lui”, ammette Valentina con occhi sognanti. A distanza di un mese, i due riescono a vedersi tutti i fine settimana. Pur lavorando e vivendo l’una a Milano e lui a Napoli, infatti, Emanuele e Valentina riescono a gestire senza problemi la distanza.

Emanuele e Valentina si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Come vanno le cose/ La coppia risponde alle accuse

Emanuele e Valentina Vitali e i progetti futuri

Emanuele e Valentina Vitali non nascondono di stare bene insieme e rispondono a tutti quelli che li accusano di conoscersi da tempo e di aver finto a Uomini e Donne. Emanuele spiega come, prima di incontrarla a Uomini e Donne, non avesse mai visto Valentina. Pur essendo entrambi campani, infatti, hanno due vite diverse con lei che vive a Milano e lui a Napoli dove lavora. A Uomini e Donne, così, è nata la scintilla e Valentina ammette di provare un sentimento molto forte.

Per il prossimo futuro, Valentina pensa all’estate e spiega che Emanuele, avendo tre settimane di ferie, dovranno organizzarsi. La coppia, così, pensa di trascorrere una settimana nella casa al mare di Valentina per poi concedersi un viaggio oltre ai weekend che trascorreranno a Napoli.

Lorenzo Spolverato tronista di Uomini e Donne?/ Spunta l'indiscrezione e il web si divide: ecco perché