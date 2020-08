EMANUELE FASANO/ Figlio d’arte: il padre Franco scrisse “Ti lascerò” per Fausto Leali e Anna Oxa

Emanuele Fasano continua a riscuotere un forte successo in Italia, soprattutto in seguito al suo debutto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. Il pianista della stazione di Milano è riuscito a scuotere gli animi grazie al suo modo di fare musica, un’esibizione che ha allietato i cuori dei telespettatori. La fama però lo ha raggiunto molto prima, quando a soli 21 anni e nel 2015 è riuscito ad attirare l’attenzione di alcuni passanti, fra cui anche il regista Alberto Simone. “Il giorno dell’antivigilia ero in partenza per Roma”, ha dichiarato Fasano all’epoca a Il Corriere della Sera, “andavo a passare le vacanze con papà e mia sorella Dalia. Avevo già suonato altre volte il pianoforte in Centrale. Il pezzo l’ho composto due anni fa. È incredibile che la gente abbia pensato che fosse di Ludovico Einaudi, che è il mio idolo”. Un gesto istintivo quindi, che gli ha permesso di ottenere milioni di visualizzazioni nel giro di poche ore. Il video della sua esibizione infatti è stato condiviso proprio da Simone ed è diventato subito virale. Oggi, domenica 9 agosto 2020, Emanuele Fasano sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo su Rete 4, in occasione della replica di Una serata bella per te, Bigazzi.

EMANUELE FASANO, PIANISTA POP E FIGLIO D’ARTE

Emanuele Fasano è figlio d’arte: il padre Franco è compositore e cantautore ed è conosciuto anche per aver scritto Ti lascerò. Ovvero il brano che ha permesso a Fausto Leali e Anna Oxa di registrare la vittoria a Sanremo dell’89. Intenso il rapporto fra l’artista e Leali, tanto che Franco ha curato anche i testi di Mi manchi, Io amo e persino Certe cose si fanno per Mina. Facile credere quindi come Emanuele sia cresciuto circondato dalla musica fin da piccolissimo. La sua bravura tra l’altro gli ha permesso di saltare il primo anno di Conservatorio e accedere subito al secondo anno, anche se poi il ragazzo ha deciso di non proseguire con gli studi. Adesso Emanuele si definisce compositore e pianista pop con un forte amore per la musica e per le melodie, che non manca mai di condividere sui social. Uno degli ultimi video, pubblicato su Facebook ad inizio mese, lo vede fra fiori e piante e ovviamente al pianoforte. Clicca qui per guardare il video di Emanuele Fasano.



