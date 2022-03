Emanuele Filiberto, chi è Clotilde Courau e le figlie/ “Siamo sinceramente uniti come famiglia”

Clotilde Courau, Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, sono la moglie e le figlie di Emanuele Filiberto. Un grande amore quello tra l’attrice francese e il principe anche se nelle ultime settimane sono stati involontariamente protagonisti di un chiacchiericcio sulla loro vita sentimentale. Si vociferava di una possibile crisi di coppia ampiamente smentita dall’attrice che, dalle pagine delle settimanale Oggi, ha dichiarato: “con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta”.

Alice Del Frate, chi è la concorrente di Amici 2022/ Eliminata al primo serale?

Non solo, l’attrice francese ha sventato ogni possibile aria di crisi tra lei e il Principe di Savoia, ma ha confessato come l’amore sia la colonna portante della loro vita.

Clotilde Courau e Emanuele Filiberto: nessuna crisi

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau sono più innamorati che mai. Dopo vent’anni di matrimonio, nessuna crisi o rottura in vista per il Principe e la bella attrice francese. Le difficoltà non mancano, come in tutte le coppie, ma Clotilde parlando del rapporto con Emanuele ha precisato: ” chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…l’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita!”.

Luigi Strangis, chi è il concorrente di Amici 21/ La confessione choc sul diabete

La coppia è sposata da tantissimi anni: il matrimonio è stato celebrato il 25 settembre 2003 a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, principessa di Carignano, marchesa d’Invrea, e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, principessa di Chieri, contessa di Salemi.

LEGGI ANCHE:

Dario Schirone, chi è il concorrente di Amici 21/ "Problemi fisici superati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA