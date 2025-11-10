Emanuele Filiberto ritrova l’amore con Adriana Abascal, ex Miss Messico ed ex moglie di un magnate.

La fidanzata di Emanuele Filiberto si chiama Adriana Abascal ed è un’imprenditrice e modella messicana. I due sono stati beccati insieme per la prima volta da un settimanale spagnolo, “Hola!”, che li ha visti mano nella mano e darsi un bacio in seguito ad una sfilata. A quanto pare la loro relazione dura da molto di più di quello che si pensa, ma inizialmente il principe ha deciso di mantenere la massima riservatezza sulla sua vita amorosa.

Emanuele Filiberto replica a Raimondo Todaro: “Io il più scarso di Ballando? E’ vero”/ “Ma lui chi è?”

Ma chi è Adriana Abascal? La donna è più ‘grande’ di Emanuele Filiberto, ha 54 anni e nel corso della sua carriera è stata Miss Messico, mentre nel 1989 è arrivata quinta nel famoso concorso di Miss Universo. In seguito, un anno dopo, si è sposata con un uomo più vecchio di 30 anni, Emilio Azcárraga, il quale è stato il proprietario di un importante canale televisivo messicano. Nel 1997 Emilio muore e lei parte per l’Europa dove si sposa con Juan Villalonga, il quale è anche padre dei loro tre figli: Paulina, Jimena e Diego.

Perché Emanuele Filiberto e l'ex moglie Clotilde Courau si sono lasciati/ Le figlie Vittoria e Luisa

Emanuele Filiberto su Adriana Abascal, le parole amorevoli sulla fidanzata

Adriana Abascal, attuale fidanzata di Emanuele Filiberto, si separa dall’ex marito nel 2013 per poi sposare il terzo consorte Emmanuel Schreder, ma la loro relazione giunge al termine nel 2021. Oggi, la modella è legata al principe, il quale aveva sempre affermato di avere un rapporto particolare con la moglie Clotilde, con la quale ha un matrimonio libero: “Non voglio sapere se lei mi tradisce, nemmeno Clotilde mi chiede se mi vedo con qualcuna“, aveva detto a Repubblica. Su Point de Vue, Emanuele Filiberto ha parlato della nuova fidanzata con grande stima: “una donna straordinaria e molto intelligente, un grande sostegno per me”, dice, spiegando che si sono conosciuti “Tramite amici comuni. Ci hanno presentato a Gstaad, dove lei va da circa quindici anni”.