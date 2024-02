Emanuele Filiberto, chi è il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia?/ Rapporto con il padre: “Poco presente”

Figlio Vittorio Emanuele di Savoia, chi è Emanuele Filiberto? Dalla moglie Clotilde Courau alle figlie Vittoria e Luisa

Questa mattina alle ore 8:00 è morto Vittorio Emanuele di Savoia, chi è il figlio Emanuele Filiberto? Il figlio dell’ultimo re d’Italia nel 1972 ha sposato la moglie Marina Doria e dalla loro unione è nato un unico figlio, appunto, Emanuele Filiberto. L’unico figlio della coppia è nato a Ginevra, in Svizzera, nel 1972 a causa del regime di esilio previsto dall’allora Costituzione italiana per i discendenti di Casa Savoia. Emanuele Filiberto è dunque potuto entrare in Italia solo nel 2002.

Marina Doria, chi è la moglie Vittorio Emanuele Filiberto di Savoia?/ Lui: "A nessuno dissi del matrimonio"

Sposato con l’attrice francese Clotilde Courau nel 2003, Emanuele Filiberto figlio di Vittorio Emanuele ha due figlie Vittoria e Luisa entrambe titolate come principesse Reali dal nonno. Personaggio televisivo, dopo il suo rientro in Italia ha partecipato a molti programmi come opionista, ha duettato a Sanremo 2010 al fianco di Pupo ed il tenore Luca Canonici ed ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e Pechino Express. L’ultima sua apparizione televisiva è stata un’intervista a Belve di Francesca Fagnani. Mentre 2018 ha rivelato di essersi sottoposto ad un’intervento per l’asportazione di un tumore ai seni paranasali.

Emanuele Filiberto "Avvelenata la mia squadra Real Aversa"/ Ragusa "Parole deliranti"

Emanuele Filiberto, chi è il figlio di Vittorio Emanuele morto oggi? “Rapporto con mio padre? Non sempre presente”

Il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia, Emanuele Filiberto in una recente intervista rilasciata a Verissimo ha rivelato il suo rapporto con il padre: “Mia madre è stata molto affettuosa Sai, negli anni Settanta i rapporti con i genitori erano un po’ diversi. Io vedo con le mie figlie che è molto diverso perché forse sono più presente. Loro lavoravano entrambi all’estero, mamma accompagnava papà, quindi erano poco presenti. Però ogni volta che eravamo a casa, ogni volta che andavamo in vacanza noi tre erano dei momenti molto belli”.

Emanuele Filiberto "Avvelenata la mia squadra Real Aversa"/ Ragusa "Parole deliranti"

Sulla malattia del padre Vittorio Emanuele, morto oggi, invece, aveva rivelato:“Purtroppo papà non cammina molto bene, però ha questa forza di carattere che lo spinge ad andare avanti e provare a fare del suo meglio. Mi fa paura vedere l’età che passa, però credo che con i genitori, soprattutto a quell’età, bisogna vivere giorno dopo giorno.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA