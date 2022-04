Emanuele Filiberto, chi è la moglie Clotilde Courau e le figlie Vittoria e Luisa/ Le nozze in Tv

Emanuele Filiberto ha dimostrato di essere un personaggio in grado di “bucare lo schermo” grazie alla sua capacità di non avere mai atteggiamenti sopra le righe e di fare interventi che non siano troppo deleteri per chi lo riceve, anche se dovesse arrivare una critica. Ed è proprio questo aspetto che ha spinto Maria De Filippi a confermalo per il secondo anno consecutivo nella giuria di “Amici“, al fianco di Stash e Stefano De Martino.

Tra i motivi che possono rendere orgoglioso il discendente di Casa Savoia c’è anche la bella famiglia che è riuscito a costituire con l’attrice francese Clotilde Courau dalla quale ha avuto due figlie, Vittoria Chiara e Luisa. Nonostante lei fosse già famosa per la sua carriera, i quattro tengono in modo particolare a tutelare la loro privacy e non amano parlare della loro quotidianità davanti alle telecamere.

Chi sono Clotilde Courau e Vittoria Chiara e Luisa: gli amori di Emanuele Filiberto

Il matrimonio tra Clotilde ed Emanuele Filiberto è stato celebrato nel 2003 e ha scatenato l’attenzione non solo dei curiosi, ma anche dei media. Non a caso, Sky ne aveva approfittato per trasmettere le nozze in diretta Tv, come ha fatto con Francesco Totti e Ilary Blasi. Il matrimonio si è svolto presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, scelta significativa per lui membro di una famiglia che era stata esiliata dal nostro Paese fino al 2002.

In quell’occasione la donna era arrivata addirittura a scatenare l’ira del Vaticano a causa della lingua con cui avrebbe pronuciato le promesse. Lei, infatti, conosceva pochissimo l’italiano e preferiva esprimersi in francese, mentre un vescovo era contrario a questa scelta. Alla fine, però, è stata l’opinione della Chiesa a prevalere.

La coppia ha avuto due figlie, Vittoria Chiara, nata pochi mesi dopo il sì e Luisa, venuta al mondo nel 2006. In passato si era parlato di una separazione tra i due, voce smentita da entrambi. L’uomo ha però ammesso di avere tradito la consorte, anche se questo non avrebbe influito sul loro rapporto, nonostante i due abbiano deciso di vivere in case diverse.











