Emanuele Filiberto di Savoia/ Canta, balla e… litiga! (Amici Celebrities)

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA RE DELLE POLEMICHE AD AMICI CELEBRITIES

Emanuele Filiberto di Savoia canta, balla e… litiga ad Amici Celebrities. In realtà l’unica cosa che sa fare bene tra tre è proprio l’ultima ma, a quanto pare, le prime due gli riescono bene per via di una sorta di appeal che tiene tutti incollati. Non c’è dubbio su questo e anche i giudici hanno avuto modo di dirglielo e farglielo notare, Platinette in primis, ed è questo che lo rende pericoloso. Sicuramente tra i blu è lui uno dei favoriti alla vittoria finale, insieme a Francesca Manzini, soprattutto dopo l’eliminazione di Joe Bastianich uscito sabato scorso dopo una discussione proprio con Platinette. Cosa ne sarà adesso di Emanuele Filiberto di Savoia? Il principe sabato ha avuto modo di cimentarsi in una canzone di squadra in apertura, ma anche di salire sul palco in solitaria e non solo per ballare, cosa che gli abbiamo visto fare da Milly Carlucci, ma anche per cantare.

PLATINETTE VS EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA “L’ITALIANO VERO”

Proprio in materia di canto è scoppiata la polemica più feroce che ha visto Emanuele Filiberto di Savoia al centro delle critiche non solo sui social ma anche nello studio di Amici Celebrities. Ad inveire contro il principe è proprio Platinette che non ha gradito la sua performance proprio nel canto quando si è esibito sulle note dell’Italiano, un brano che lui ha sentito molto (con tanto di pugno ben alzato in aria nel momento in cui sono stati citati i partigiani) ma che forse non era proprio adatto a lui per via della sua storia o, meglio, quella della sua famiglia. Platinette ha subito preso la parola: “Non è colpa tua se appartieni alla tua famiglia. Ma è inevitabile che molte persone, magari più anziane come me, pensino a questa cosa sentendoti cantare L’italiano col megafono. La polemica scatta da sola” ma lui non si è di certo tirato indietro e, una volta sottolineato il fatto che il brano gli è stato assegnato, ha risposto: “Sono qua per rappresentare me stesso. Questa era una delle rare canzoni che ascoltavo in esilio. L’ho fatto per amore. Siamo qui per divertirci, non per polemizzare”. Anche sui social è esplosa la polemica soprattutto perché in molti pensano che Emanuele Filiberto abbia in realtà mire politiche nel nostro Paese.

LA DISCUSSIONE CON FILIPPO BISCIGLIA

Se Platinette ha messo con le spalle al muro Emanuele Filiberto di Savoia per via del canto, Filippo Bisciglia ha fatto lo stesso per il suo comportamento poco consono ad Amici Celebrities. Il cantante dei bianchi ha puntato il suo rivale e sicuramente il loro sarà uno scontro che ci trascineremo fino al vertice e non solo per bravura ma anche per spessore visto il loro seguito di pubblico sui social e non solo. Filippo Bisciglia ha dato della ‘pippa’ al principe reo di non saper fare niente e di voler solo creare polemiche e l’accusa è arrivata dritta al suo rivale che ha ribattuto a tono spiegando ancora la sua visione delle cose ovvero che sono qui per sfidarsi e devono mettere proprio l’agonismo al primo posto e non il finto buonismo che Filippo ha mostrato al momento delle nomination e delle sfide finali. Chi è che vorrebbe lasciare il programma al posto di un altro o di un compagno? Di certo non i blu da quanto hanno fatto vedere e quello che è ormai è diventato il loro portavoce.



