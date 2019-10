Emanuele Filiberto di Savoia/ Semifinale dopo un flop, Pupo lo difende ma sarà eliminato?(Amici Celebrities)

EMANUELE FILIBERTO FINALISTA DI AMICI CELEBRITIES?

Questa sera scopriremo se Emanuele Filiberto di Savoia riuscirà o meno a ritagliarsi un posto nella finale di Amici Celebrities oppure no. In queste settimane il pubblico non ha gradito la sua presenza ma, soprattutto, è rimasto sconvolto quando lui è rimasto dentro e un talento come quello di Francesca Manzini è finito fuori. Fatto sta che il momento topico arriverà presto visto che, secondo le anticipazioni rivelate dal VicoloDelleNews sembra proprio che questa sera saluteremo il principe. In particolare, in una puntata divisa in cinque gironi, Emanuele Filiberto avrà modo di salire sul palco sia in solitaria che al fianco di Diana Del Bufalo, tra gli ospiti della puntata, a questo non gli servirà poi a molto visto che proprio alla fine del quinto girone, allo scontro con Massimiliano Varrese perderà e dovrà salutare il programma di Maria De Filippi per la gioia del pubblico. Anche il principe era consapevole dei suoi limiti rispetto agli altri tant’è che in una lunga intervista rilasciata a DiPiù Tv ha ammesso che credeva di uscire subito perché sicuramente il meno talentuoso di tutti: “Gli insegnanti di canto del programma mi hanno “spremuto” ogni giorno per dodici ore, dalle nove di mattino alle nove di sera”. A quanto pare, però, non è bastato.

EMANUELE FILIBERTO IN SEMIFINALE AD AMICI CELEBRITIES TRA LE POLEMICHE

Emanuele Filiberto di Savoia è il disturbatore di questa prima edizione di Amici Celebrities. Il programma di Maria De Filippi è stato spostato al mercoledì con la conduzione di Michelle Hunziker ma per il principe, tra le fila dei blu, non è cambiato poi molto, anzi. Non sappiamo bene se i minor giorni a disposizione per le prove o altro, non hanno permetto al cantante di esibirsi come al solito creando non poche polemiche quando, a differenza di quanto è successo a lui, Francesca Manzini ha lasciato il programma tra le lacrime e da eliminata. Sicuramente tra i concorrenti blu rimasti in gara non toccava di certo all’imitatrice andare via e le polemiche non sono mancate soprattutto quando Emanuele Filiberto non ha portato sul pubblico delle performance decenti, ancora peggiori di quelle che abbiamo visto in queste settimane tant’è che ha pensato bene di scendere nella mischia l’amico Pupo.

PUPO DIFENDE EMANUELE FILIBERTO MENTRE ORNELLA VANONI…

Proprio Pupo ha deciso di difendere l’amico Emanuele Filiberto dopo le polemiche che l’hanno travolto dopo le ultime puntate di Amici Celebrities e, in particolare, usando proprio Twitter, Enzo Ghinazzi ha pensato bene quello che lui stesso ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2013 come cantante. Anche quell’anno le polemiche non sono mancate ma Pupo è convinto che Emanuele Filiberto sia bravo e che il pubblico gli voglia bene e che chi lo giudica lo fa “in malafede sapendo fare meno cose di lui”. Dall’altra parte della barricata c’è Ornella Vanoni che continua a bocciare il principe come cantante e anche lo stesso Giulio Scarpati, speciale ospite della serata scorsa come giudice. La loro discussione è stata addirittura censurata e non mandata in onda ma sicuramente i due non se le sono mandate a dire soprattutto quando l’attore ha pensato bene di invitare il cantante “a usare il cervello la prossima volta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA