Emanuele Filiberto di Savoia/ Tra liti e polemiche verso la semifinale (Amici Celebrities)

Sarà una serata movimentata quella di questa sera per Emanuele Filiberto che riuscirà a mettere in fila esibizioni e scontri ad Amici Celebrities conquistando un posto in semifinale. Secondo le prime anticipazioni della puntata di questa sera sembra proprio che, nonostante le polemiche e le sue qualità non proprio al top, il principe si salverà a discapito di un altro compagno di squadra che, a fine serata, lascerà il programma in lacrime. Per Emanuele Filiberto, però, non ci sarà solo modo di esibirsi nel canto ma di discutere anche con Giulio Scarpati, giudice speciale di questa puntata. L’attore sarà “colpevole” di aver criticato il principe accusandolo di gesticolare troppo durante le sue esibizioni e, in particolare, durante una canzone di Giorgio Gaber. La risposta del diretto interessato sarà pungente e altezzoso tant’è che l’attore lo inviterà ad usare la testa…

EMANUELE FILIBERTO AD AMICI CELEBRITIES COME “PERSONAGGIO”

“Si fanno le prove e si vede cosa succede, si capisce, si prende la temperatura, si metabolizza, lo facciamo nostro e poi lo sputiamo fuori”, con queste parole Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di affrontare Amici Celebrities. Il principe è uno dei protagonisti di questa edizione del programma, la prima in versione vip, ed è proprio lui che ha messo in scena soprattutto il suo essere un personaggio e non di certo per le sue doti canore e di danza che in queste settimane non ha messo molto in mostra. I fan del programma sono certi del fatto che proprio lui debba essere l’eliminato del programma ad un passo dalla semifinale in onda mercoledì prossimo e proprio in vista di un restringimento e di nuove eliminazioni che lascerà fuori dalla corsa alla vittoria ben due personaggi. Ma cosa ne sarà del principe questa sera?

EMANUELE FILIBERTO PRONTO A CONQUISTARE LA SEMIFINALE?

Il video anticipazioni delle prove generali della nuova puntata di Amici Celebrities, mostra Emanuele Filiberto alle prese con un’esibizione ma non in quella che sembra la sigla ma anche in seguito insieme a Filippo Bisciglia e Francesca Manzini. Non mancheranno le prove in solitaria anche se le immagini non mostrano ballo o coreografie per lui. Al momento non si sa ancora cosa porterà il principe sul palco del serale, il primo condotto da Michelle Hunziker, ma quello che è certo è che i giudici non sono mai molto contenti di lui, almeno non al 100%, e tutto lascia pensare che sia la pedina sacrificabile della squadra blu mettendo al sicuro Laura Torrisi e Francesca Manzini. E’ vero anche che le sorprese non mancano mai per i concorrenti e come Pamela Camassa sabato scorso è arrivata all’immunità anche il principe possa farlo. Il resto lo scopriremo solo guardando la puntata di questa sera.



