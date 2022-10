Emanuele Filiberto “Esilio? Quanto ho sofferto…”/ “Amici? Maria mi lasciava libero”

Emanuele Filiberto di Savoia ha da poco compiuto 50 anni, ma nulla è cambiato per lui. “Non è cambiato granché, io misuro gli anni in base alla crescita delle mie figlie. Loro sono cresciute, bene, e io mi adeguo”, ha raccontato a Verissimo. Emanuele Filiberto si dice soddisfatto dell’uomo che è diventato e del percorso che ha fatto, oltre che di avere la famiglia unita. Sui genitori ha spiegato: “Come stanno? Hanno una bella età, la portano bene. Riesco a godermeli, per me è molto importante, soprattutto per le bambine. Io ho la fortuna di avere avuto a lungo due nonne”.

CLOTILDE COURAU, MOGLIE EMANUELE FILIBERTO E FIGLIE/ "Ci risposeremo in fin di vita"

A proposito di reali, Emanuele Filiberto ha parlato dei suoi rapporti con la Royal Family. “Avevo conosciuto Diana, conosco bene Re Carlo, così come la Regina. È una famiglia che mi piace molto, è molto semplice. Il Re Carlo è una persona molto colta, amante delle arti, molto in gamba, credo che sarà un ottimo re”. Ma non è potuto andare al funerale della Regina Elisabetta perché positivo al Covid: “Fino all’ultimo ho sperato, ma ero ancora positivo, quindi ho preferito non andare”.

Emanuele Filiberto Di Savoia e il dramma della malattia/ "Non respiravo e..."

Emanuele Filiberto di Savoia sull’esilio, la religione e Amici

Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato anche del periodo dell’esilio a Verissimo. “Soffrivo per la mia patria. Anche se non sono nato in Italia, ho sangue italiano. È un po’ come vivere sopra ad un negozio di cioccolata, ma trovi la porta sempre chiusa. Stranamente ho rimosso questi anni di esilio. Per me è come se da sempre sono un uomo libero”. Da Silvia Toffanin ha spiegato di aver voluto far crescere le sue figlie nella campagna italiana, esperienza che lui non aveva provato.

A Verissimo Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato anche dell’incontro con Papa Giovanni: “Era abbastanza incredibile, abbiamo parlato di sci. Io credo in Dio, prego, ho avuto la fortuna di incontrare tre papi”. Invece sul suo futuro: “Mi piacerebbe trovare progetti interessanti”. A tal proposito, ha ricordato l’esperienza di Amici: “Maria De Filippi ti lascia libero, non ti dice cosa fare e quindi non ero condizionato”.

Emanuele Filiberto di Savoia: "Noi incolpati di cose non vere"/ "Ora l'Italia mi ama"

© RIPRODUZIONE RISERVATA