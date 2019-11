Emanuele Filiberto “Famiglia Reale sta tornando”/ Video, Savoia al potere? Spot-fake

C’è un video online che sta causando grida di allarme. Si vede l’ultimo rampollo di Casa Savoia, nel senso che se in Italia ci fosse ancora la monarchia sarebbe lui l’attuale sovrano, Emanuele Filiberto, annunciare che “la Famiglia Reale sta tornando”. In un contesto simile a quello del discorso di fine anno dell’attuale inquilino del Quirinale (un tempo dimora dei re italiani) il presidente della Repubblica, che dà l’aria di ufficialità e di istituzionalità, l’ex concorrente di Sanremo (ha fatto anche questo) annuncia che “sta arrivando il momento, è per me un grande onore annunciarvi l’imminente ritorno della Famiglia Reale”. Ora, siccome la Famiglia reale in Italia, dopo lungo esilio, c’è già tornata da anni, tutti si chiedono cosa significhino queste parole.

LA CASA SAVOIA CASA DI MODA

La discesa in politica dei Savoia? Un colpo di stato? Una minaccia? Nel video Emanuele Filiberto dice anche che è tempo che “torni l’eleganza, la serietà” e soprattutto che “il paese ha bisogno di una guida stabile”. Minacce alla Repubblica?. Grazie al sito open.line si viene a scoprire che invece si tratta di un furbesco lancio pubblicitario, una linea di moda intitolata Casa Savoia. Si scopre anche che da qualche ora su tweet la casa di moda americana Global Intuition ha scritto che il rampollo monarca sta lavorando con loro per una linea di moda. Insomma, dopo Sanremo, i Savoia scendono ancora più in basso, svendendo quello che era stato il simbolo dell’unità d’Italia alla moda. Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia, si starà rivoltando nella tomba.





© RIPRODUZIONE RISERVATA