Emanuele Filiberto risponde a Raimondo Todaro, ai microfoni de La Volta Buona, dopo essere stato etichettato come ‘il più scarso’ dei vincitori.

La scorsa settimana non era passata inosservata la sonora stoccata di Raimondo Todaro ai danni di Emanuele Filiberto di Savoia. Quest’ultimo figura tra i vincitori di Ballando con le stelle e, secondo il ballerino – giunto al trionfo per ben 5 volte – sarebbe: “Il più scarso dei campioni del talent”. Caterina Balivo ha pensato bene di portare quella stoccata emersa a La Volta Buona al diretto interessato che non si è lasciato sfuggire l’opportunità di replicare alla stroncatura.

Emanuele Filiberto ha osservato con attenzione la clip ‘incriminata’ e con protagonista Raimondo Todaro e spicca un primo commento, forse provocatorio: “Ma lui chi è?”, proseguendo ha precisato come a suo dire la valenza del suo nome abbia avuto in realtà un valore opposto a quello raccontato: “Non fu per il mio nome che vinsi, mi ricordo la prima esibizione e c’erano persone che mi fischiavano proprio perchè mi chiamo Emanuele Filiberto. Quello che è successo è che il pubblico ha iniziato ad apprezzarmi e sono d’accordo: forse sono stato il più scarso”.

Raimondo Todaro a La Volta Buona, contro-replica ad Emanuele Filiberto e frecciatina a Ballando con le stelle

Proseguendo nella replica alle parole di Raimondo Todaro a La Volta Buona, Emanuele Filiberto ha rivendicato la sua vittoria ponendo l’accento sul parere del pubblico a prescindere da quello che è stato l’effettivo valore tecnico delle sue performance. Il ballerino, appresa la risposta del principe alla sua stroncatura, sempre nello studio di Caterina Balivo si è messo in evidenza non solo per una contro-replica ma anche per una ‘punzecchiata’ a Milly Carlucci e Ballando con le stelle. “Dice che non si ricorda di me, peccato che ai tempi avevo già vinto 2 volte e nei corridoi c’erano le gigantografie dei vincitori: quindi mi vedeva tutte le mattine”. Poi la frecciatina allo show di Rai Uno: “Poi quando sono andato via hanno tolto tutto, forse perchè avevo vinto 5 volte e mi vedevano dappertutto”.