Tutto su Emanuele Fiori, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne che, secondo la tronista, assomiglia a Rudy Zerbi.

Tra i corteggiatori di Cristiana Anania spunta anche Emanuele Fiori, un nome che il pubblico di canale 5 ha conosciuto durante l’ultima edizione del Grande fratello condotta da Alfonso Signorini. Emanuele, infatti, è stato un concorrente del Grande Fratello vinto da Jessica Morlacchi ma la sua avventura nel reality show è iniziata dopo tre mesi l’ingresso nella casa dei primi concorrenti. Dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia, Emanuele ha cambiato look tagliando i capelli e sfoggiando, oggi, un’immagine più sbarazzina.

Con il nuovo look, Emanuele ha conquistato la fiducia della redazione di Temptation Island 2025 che l’ha scelto come tentatore. Nel villaggio del programma condotto da Filippo Bisciglia, Emanuele non ha legato con nessuna fidanzata in particolare e, ancora single, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore di Cristiana.

Cristiana Anania e il commento sulla somiglianza tra Emanuele Fiori e Rudy Zerbi

Emanuele Fiori non ha fatto nessuna esterna con Cristiana Anania che, tuttavia, nella puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre 2025, ha acceso i riflettori proprio su Emanuele e su una sua presunta somiglianza fisica su Rudy Zerbi che, dopo averlo notato, ha deciso di condividere il suo pensiero con tutti.

“Io ti devo raccontare una cosa che mi sto tenendo dentro da ieri. So che magari non è questo il momento, ma te la voglio dire. Ti voglio fare una domanda, ti sembrerà fuori luogo. Ma Rudy Zerbi non ha quattro figli? Te lo chiedo perché secondo me tra i corteggiatori c’è un quinto figlio. Ragazzi è uguale. Non riesco a guardarlo e mi viene da ridere. È un bellissimo ragazzo, però mi ricorda troppo lui”, ha detto la tronista di Uomini e Donne.

