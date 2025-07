Emanuele Fiori è uno dei tentatori di Temptation Island 2025: chi è l'ex gieffino

Tra i tentatori di Temptation Island 2025, c’è anche Emanuele Fiori, reduce da poco dall’esperienza al Grande Fratello. Ma, chi è esattamente? Nato a Cagliari il 15 maggio 1996, Emanuele è figlio d’arte: suo padre, Valerio Fiori, infatti, è stato portiere di Serie A e della Nazionale negli anni ’80 e ’90. Cresciuto spostandosi spesso a causa del lavoro del padre, ha coltivato fin da bambino la passione per lo sport, in particolare il calcio e le arti marziali come il jujitsu. Dopo una breve carriera da calciatore – come il fratello gemello Daniele – ha scelto una strada professionale diversa.

Difatti, oggi, Emanuele è un fisioterapista specializzato in ortopedia e riabilitazione sportiva. Dopo esperienze formative in centri come Isokinetic e Physioclinic a Milano, ha fondato insieme a Daniele lo studio “Fisiofiori”, dove si occupa di massaggi linfodrenanti, tecarterapia, tecar, laser e lavoro con atleti d’elite. In contemporanea, ha anche voluto iniziare un percorso televisivo, entrano a dicembre del 2024 nella Casa del Grande Fratello, restandoci fino al 3 febbraio 2025, quando è stato eliminato al televoto.

Emanuele Fiori, la polemica con Zeudi Di Palma: cos’è successo al Grande Fratello

Il percorso di Emanuele Fiori al Grande Fratello ha fatto discutere soprattutto per un episodio controverso che lo ha visto protagonista insieme a Zeudi Di Palma. I due avevano inizialmente stretto un’amicizia all’interno della Casa, ma tutto è cambiato quando Emanuele si è infilato improvvisamente nel letto di Zeudi, nonostante lei non lo volesse. Al che, gesto ha fatto scattare l’attenzione del pubblico e ha generato una forte polemica. Fiori ha poi chiarito di non aver avuto intenzioni inappropriate e che il suo intento era semplicemente quello di farle “il solletico”, senza alcuna malizia.

Dopo un confronto in diretta, Zeudi ha poi accettato le sue scuse e l’episodio si è chiuso con un chiarimento tra i due. Infine, nell’estate del 2025, Emanuele è tornato in televisione come uno dei tentatori di Temptation Island, entrando ufficialmente nel cast del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.