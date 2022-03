EMANUELE HA TRADITO LA MOGLIE CRISTINA/ Lei non lo perdona a C’è posta per te

Nonostante le ripetute scuse di Emanuele a C’è posta per te, Cristina non appare disposta a perdonare i suoi tradimenti. Lui la implora: “Fammi dimostrare che ti amo e che sono pentito, lo sto dicendo davanti a tutta l’Italia. Ti lascio tutta la libertà che vuoi, sono pentito per tutto quello che ti ho fatto passare, anche della forte gelosia nei tuoi confronti”. La donna però non sembra pronta a riaccoglierlo già in casa e lo ammette senza problemi: “Mi sto godendo una tranquillità che prima non avevo”, dichiara. Così decide di chiudere la busta, facendo però intendere ad Emanuele che potrà comunque tentare di riconquistarla fuori. Lui non ne è deluso: “Me lo merito, è giusto così”, e va via con sua madre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Emanuele e Cristina a C’è posta per te

Carmela ed Emanuele sono madre e figlio, nonché i protagonisti di una delle storie dell’ultima puntata di C’è posta per te. Lui ha tradito la moglie con un’amica di famiglia e, col supporto della madre, spera oggi di poter fare pace con lei. Tutto nasce quando Emanuele decide di contattare su Facebook una sua vecchia amica. Entrambi sono sposati e hanno figli ma la voglia di rivedersi è tale che l’uomo convince la moglie ad uscire una volta insieme con l’intera famiglia. Questo fa nascere un’amicizia che va avanti nel tempo.

La svolta arriva quando la vecchia amica manda ad Emanuele un messaggio più intimo che dà inizio ad uno scambio di battute e avvicinamenti. Questo fino a quando i due abbandonano i freni, arrivando a tradire più volte il rispettivo coniuge. Poco tempo dopo, insospettita, la moglie di Emanuele clona Whatsapp e scopre tutto, così lo caccia di casa.

Emanuele piange e chiede scusa alla moglie Cristina a C’è posta per te

Emanuele le ha provate tutte per farsi perdonare da sua moglie Cristina ma senza riuscirci. Per questo chiede l’aiuto di Maria De Filippi e, di fronte alla moglie, in lacrime le dice: “Amore mi, ti chiedo perdono per tutto quello che ti ho fatto passare ma sappi che se ti ho tradito non l’ho mai fatto con il cuore. È stata una stronz*ta, non ti nego che piango sempre per te. Perdonami, sono pentito.” Ad affiancarlo la madre Carmela che chiede alla nuora di perdonare l’uomo e “Non farlo soffrire”.

