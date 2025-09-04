Emanuele Longallo e Valentina Vitale dopo Uomini e Donne vanno a convivere: i due fanno progetti importanti dopo essere usciti dal programma

Tra le coppie che a Uomini e Donne hanno trovato l’amore e la felicità, che prosegue anche lontano dalle telecamere, ci sono Emanuele Longallo e Valentina Vitale, che continuano il loro percorso di vita insieme. I due protagonisti del trono over si sono raccontati alla rivista ufficiale della trasmissione, raccontando qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore e su come proseguono le cose lontano dagli studi televisivi. Emanuele presto si trasferirà a Milano, dove Valentina vive e lavora: i due andranno dunque a convivere, cosa che Longallo ha raccontato di non aver mai fatto per nessun’altra donna fino a questo momento.

Emanuele ha poi spiegato di avere anche un altro progetto: vorrebbe sposarsi. Per Valentina l’intenzione c’è, anche se ci va più cauta, essendo già stata sposata in passato (ma negli Stati Uniti): dunque, vuole aspettare ed essere certa che Emanuele sia convinto delle sue intenzioni prima di fase un passo simile. Parlando invece i figli, entrambi hanno raccontato di avere il desiderio di allargare la famiglia, ma con calma: nessuna fretta per i due, che sperano di potersi prima conoscere meglio in maniera tale da decidere consapevolmente di avere dei bambini.

Emanuele Longallo e Valentina Vitale: l’amore prosegue dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne ha permesso a Emanuele Longallo e Valentina Vitale di conoscersi e decidere di viversi il loro amore fuori dagli studi di Mediaset. I due, insieme da alcuni mesi, andranno presto a convivere e in futuro magari compiranno altri passi importanti. E, a proposito di passi importanti, Emanuele e Valentina hanno scelto di lasciare gli studi di Uomini e Donne poche settimane dopo essersi conosciuti, tanto che in molti hanno pensato che si conoscessero già. In realtà i due hanno voluto chiarire nell’intervista che si è trattato del più classico dei colpi di fulmine.