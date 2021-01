Emanuele Macaluso morto a 96 anni/ Storico dirigente del Pci sfidò fascismo e mafia

E’ morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci, il Partito Comunista Italiano, all’età di 96 anni. Si era ritirato dalla vita politica “attiva” negli ultimi anni a causa dell’età, ma non dimenticava mai di esprimere il proprio parere sulle vicende più calde di politica, attraverso un commento scritto ogni giorno sulla propria pagina Facebook. E’ stato un comunista per ben 79 anni, avendo preso la tessera da “rosso” all’età di 17 anni, quando l’Italia era guidata da Mussolini.

“A 16 anni mi ammalai di tubercolosi – aveva raccontato Emanuele Macaluso in una recente intervista al quotidiano La Stampa – sputavo sangue e vedendo che quasi tutti uscivano morti dal sanatorio, sognavo di poter vivere sino a 30 anni! Nessuno osava avvicinarsi al tubercolosario, ma un giorno venne un mio amico e mi disse: “Emanuele, io devo andare militare e poiché conosco i tuoi sentimenti ti dico che se vuoi continuare la battaglia contro il fascismo, l’unica organizzazione è quella comunista”.

EMANUELE MACALUSO E’ MORTO: L’INCONTRO CON LEONARDO SCIASCIA E L’ATTENTATO

Fu in quell’occasione che conobbe un certo Leonoardo Sciascia, poi, negli anni del dopoguerra, divenne il segretario della Cgil, anni in cui fare il sindacalista significava rischiare la vita (molti vennero uccisi in quel periodo). Emanuele Macaluso ebbe anche il coraggio di sfidare il boss Calogero Vizzini nel comune di Villalba, nella sua Sicilia,, e di conseguenza ottenne in cambio una bomba, durante un comizio. Negli ultimi anni si era ritirato nella casa romana presso il quartiere Testaccio, ma non aveva mai smesso di rimanere informato su tutto ciò che riguardava la politica, e alle 6:30 del mattino, puntuale, leggeva i vari quotidiani in uscita il giorno stesso. Comunista libertario e anticonformista, in molti lo stanno ricordando in questi minuti sui vari social, come ad esempio il presidente del Parlamento Europeo, David Sassolo, che attraverso Twitter ha scritto: “‘Se non scrivo i miei pensieri mi sento morire'”, ripeteva. E così #EmanueleMacaluso ha lavorato, riflettuto, fino alla fine dei suoi giorni. Diciamo addio a un pezzo importante di storia della sinistra italiana. Storia politica, culturale, ideale nel senso più nobile della parola”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA