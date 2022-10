Emanuele Mancuso, pentito di ‘ndrangheta/ “Eppure lo Stato mi toglie mia figlia…”

Emanuele Mancuso, collaboratore di giustizia dopo essere stato il rampollo di una delle più potenti famiglie di ‘ndrangheta, vuole dare un futuro diverso a sua figlia, lontana dallo stesso contesto da cui lui si è allontanato. Non solo lo Stato le ha tolto sua figlia, che vive con sua madre Nensy, ma quest’ultima a tagliare i ponti con il passato non ci pensa affatto. Dunque, gli viene anche negata la possibilità di costruire un rapporto genitoriale. Lui e di riflesso la figlia sono, infatti, vittime di quello che viene definito un «micidiale meccanismo ricattatorio» costruito dalla famiglia naturale e criminale. La vicenda è ricostruita da “Strappi“, lo Speciale Tg1 di Alessandro Gaeta che va in onda stasera alle 23:40 su Rai 1 e di cui ha parlato sulle colonne del Fatto Quotidiano.

Emanuele Mancuso, che ora lavora a tempo pieno per la Giustizia, diviso tra interrogatori e deposizioni in tribunale, viene avvertito dal fratello Salvatore: «Non parlare con zio Nicola (Gratteri, ndr)». La notizia dell’avvio della collaborazione ha scosso dalle fondamenta la ‘ndrangheta. Alcuni affiliati al clan si sono compiaciuti quando Nensy Chimirri, madre della piccola Helen, disse all’uomo: «Se tu ti penti te la puoi dimenticare la bambina».

EMANUELE MANCUSO “MIO MESSAGGIO SOCIALE È DEVASTANTE”

Ma lo Stato non ha fatto nulla per proteggere il rapporto tra Emanuele Mancuso e la figlia Helen, sebbene da quattro anni sia collaboratore di giustizia con la Procura di Catanzaro. Anzi, si è ritrovato nella situazione paradossale in cui alla mamma viene consentito di vivere con la figlia nella località protetta riservata ai familiari del collaboratore di giustizia, nonostante lei sia rimasta fedele ai valori della ‘ndrangheta. In questi anni le pressioni non si sono mai fermate, anzi ci sono stati diversi incidenti di percorso che a volte lo hanno spinto a valutare di interrompere la collaborazione. «Quando la ‘ndrangheta e la massoneria sono troppo forti…».

Emanuele Mancuso, però, resiste, consapevole dell’importanza del suo gesto: «Una famiglia come la mia, che non ha mai avuto un collaboratore e adesso ne ha uno consanguineo, è un messaggio sociale devastante». Infatti, è pronto per il prossimo interrogatorio, fissato per il 2 novembre. «Non dare risposte a chi affida la sua vita e quella dei suoi familiari allo Stato è un fallimento per tutti noi, molto grave perché impedisce a chi sta pensando di collaborare di fare il salto», il commento del procuratore Nicola Gratteri, riportato dal Fatto Quotidiano.











