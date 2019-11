Emanuele, Matteo, Filippo/ Musicisti: piano, arpa e tromba (Prodigi La musica è vita)

Tre giovanissimi musicisti si danno appuntamento questa sera a Prodigi – La musica è vita, programma di talenti e di beneficenza, condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri. Il primo dei tre piccoli protagonisti di questa sera si chiama Emanuele Raviol, ha 15 anni e viene da Torino. La sua passione per la musica lo ha travolto sin da piccolissimo, fattore che ha spinto sua madre a iscriverlo a un corso di avviamento alla musica per bambini. Crescendo, capisce di avere una particolare propensione per l’arpa e all’età di soli 9 anni viene ammesso al conservatorio. Nella sua vita, però, non c’è solo lo studio per la musica. Ama infatti dedicarsi con passione allo sport e al mantenimento di una buona forma fisica, che gli consente di sostenere il peso dell’arpa; gli piace passare del tempo con gli amici e nel tempo libero si dedica agli scacchi. È inoltre un appassionato di poesia e letteratura e ama dedicarsi allo studio della lingua inglese.

PRODIGI, LA MUSICA È VITA: FILIPPO LOMBARDI TROMBETTISTA

Filippo Lombardi ha solo 13 anni ed è il secondo talento della musica che questa sera si metterà in gioco a Prodigi – La musica è vita. La passione di Filippo, originario di riva del Garda, ha avuto inizio all’età di 4 anni quando riceve in regalo da suo padre la sua prima tromba. Poche settimane dopo comincia a prendere lezioni private, manifestando una certa propensione per la musica, nonostante la giovane età. Lo scorso luglio si è classificato primo nel concorso musicale “Crescendo al fORTissimo” 2019, un successo che ha confermato il trionfo di due anni prima, quando ha ottenuto il primo premio nel Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Luigi Zanuccoli”. Oggi frequenta il conservatorio e il liceo, oltre a essere componente di ben due orchestre. Nella sua musica ama ispirarsi soprattutto ai suoi gusti personali. Segue con passione lo stile classico, il barocco e il moderno e per ognuno di essi ha un trombettista come modello. Oltre alla musica ama inoltre dedicarsi agli sport acquatici, senza disdegnare la bici e le auto da corsa.

MATTEO POMPOSELLI AL PIANO: A PRODIGI, LA MUSICA È VITA

A Prodigi – La musica è vita spazio al pianoforte con Matteo Pomposelli, un giovanissimo musicista di Roma che ha scoperto la sua passione a soli 7 anni. Il suo viaggio nel mondo della musica è infatti iniziato per gioco, quando da bambino amava ascoltare suo padre che suonava il pianoforte per hobby. Già da giovanissimo, capisce che quella sarebbe stata la sua vita, per questo motivo comincia a frequentare delle lezioni presso un insegnante privato. La madre lo accompagna tutti i giorni, dal lunedì, al venerdì, a Trani, in Puglia, dove Matteo può seguire i corsi del suo maestro di pianoforte. A dispetto della giovane età ha già collezionato numerosi successi, culminati con il Premio Internazionale “Maison des Artistes”, per il quale è stato premiato con la Medaglia d’Oro al talento preso l’Università La Sapienza di Roma. Oggi è sempre più concentrato sulla sua passione e in futuro spera di poter studiare presso un conservatorio all’estero. Il suo obiettivo è infatti quello di vivere di musica, esibendosi al pianoforte nei teatri di tutto il mondo.



