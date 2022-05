Emanuele Scamardella, il marito di Cristiana Dell’Anna/ “Non aveva senso aspettare”

Si dice spesso che quando si incontra il grande amore si capisca subito o quasi che è la persona giusta con cui passare il resto della propria vita. Una situazione che ha vissuto in prima persona anche Cristiana Dell’Anna, la Patrizia di “Gomorra“, che ha sposato Emanuele Scamardella nel settembre del 2018 solo dopo dieci mesi dal loro primo incontro.

L’attrice e il marito hanno deciso di fare le cose in grande: i festeggiamenti, infatti, sono durati addirittura tre giorni. Si è partiti con il pc nic della vigilia, occasione per far conoscere tra loro gli invitati che arrivavano da ogni parte del mondo, per poi proseguire il giorno dopo con un torneo di calcetto con Coppa e consegna delle bomboniere. Organizzare l’evento in pochi mesi non aveva infatti permesso a parenti e amici di frequentarsi a lungo.

Chi è Emanuele Scamardella: lui ha rubato il cuore di Cristiana Dell’Anna

Cristiana ha risposto prontamente a chi riteneva che la scelta di sposarsi sia stata affrettata, ben sicura dei sentimenti che lei prova per il suo Emanuele: ““Se capisci che è quello giusto, aspettare non ha senso” – aveva dichiarato lei a ‘Vanity Fair’.

Almeno per ora la coppia non ha figli, ma certamente non esclude la possibilità di coronare questo amore con uno o più bambini. C’è una curiosità particolare legata al giorno delle loro nozze: il matrimonio è stato celebrato nello stesso giorno in cui hanno pronunciato i fatidico sì i Ferragnez, ovvero Chiara Ferragni e Fedez.

