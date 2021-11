Emanuele Servidio, ospite a Bake Off Italia 2021/ La musica lirica arriva tra i dolci

Il tenore italiano Emanuele Servidio sarà ospite a Bake Off Italia. Una presenza molto particolare visto che il maestro oltre ad essere un professionista del canto lirico, conosciuto molto anche all’estero, è un amante in realtà dei vini. La sua terra d’origine infatti è l’Oltrepò Pavese, ossia un delle aree più produttive del Pinot nero nel mondo. Ma ciò non significa che non ami i dolci. Così come è accaduto con altri ospiti, Emanuele Servidio porterà sicuramente molto del suo mondo, fatto di teatri, spettacoli e palcoscenici.

Appassionato di canto fin da ragazzino Servidio ha studiato presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con la M° Rita Orlandi Malaspina, perfezionandosi poi con il soprano Giovanna Casolla, e il Contralto Bernadette Manca di Nissa. Successivamente segue alcuni corsi con i tenori Rockwell Blake , Giorgio Merighi e Carlo Bergonzi. E’ stato vincitore di alcuni concorsi celebri del mondo lirico. Tra questi il premio speciale “Francesco Siciliani” per giovani promesse della lirica e il premio Gigli nel mondo. Il tenore che viaggia molto, ha trovato un momento per partecipare alla trasmissione di Discovery per incantare i telespettatori.

Emanuele Servidio in giro per il mondo

Nella sua veste di ospite di Bake Off Italia, il tenore Emanuele Servidio porterà anche la sua allegria e la sua passione per la musica. Come si apprende dalla biografia sulla sua pagina Facebook, ha debuttato nel 2007 con il ruolo di “Cavaradossi” nella Tosca di Puccini. Un trampolino di lancio verso diverse interpretazioni principali, come per esempio “Turiddu” nella Cavalleria Rusticana, Canio nei Pagliacci, Don Alvaro nella Forza Del Destino, Pinkerton nella Madama Butterfly, Rodolfo nella Bohème, Manrico nel Trovatore, Maurizio nell’Adriana Lecouvreur.

Nel suo curriculum spiccano titoli importanti come Attila, Macbeth, Aida, Carmen etc. Emanuele Servidio si esibisce nei più prestigiosi teatri italiani ma è anche molto conosciuto all'estero dove tiene diversi recital e concerti con programmi d'opera e romanze da camera nelle music hall di tutta Europa. Il maestro è anche il fondatore di "From Italy with love" un progetto che racchiude diversi show tra opera, canzoni popolari e anche rock, di cui è protagonista sia nei teatri che sulle navi da crociera. La sua musica ha già conquistato milioni di persone sparse in tutto il mondo.



