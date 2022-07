Emanuele Vaccarini, com’è morto “Gladiatore” Avanti un Altro/ Stroncato da malattia…

MORTO EMANUELE VACCARINI DI AVANTI UN ALTRO

Avanti un altro in lutto: è morto Emanuele Vaccarini. Era il “Gladiatore” del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti dal 2019. Dopo aver partecipato al programma come concorrente, era stato richiamato dalla produzione che gli aveva offerto una parte di spicco. Pare che il giovane stesse combattendo da tempo contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Questa l’ipotesi emersa dai vari post di cordoglio apparsi sui social. Non si sa però molto su questa malattia, ma Emanuele Vaccarini ha combattuto fino alla fine, da Gladiatore quale veniva chiamato.

Kazuki Takahashi, morto inventore Yu-Gi-Oh/ Trovato annegato in mare: aveva 60 anni

L’uomo avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 18 luglio. La conferma è arrivata indirettamente da Sonia Bruganelli, che con la sua casa di produzione sceglie tutti i personaggi che popolano il mini mondo di Avanti un altro. “Riposa in pace gigante buono“, ha scritto in una storia che vede Emanuele Vaccarini in posa nelle vesti del personaggio che ricopriva per la trasmissione Mediaset. Ma ci sono anche i post di Mia Cellini, ex concorrente del Grande Fratello molto amica del “Gladiatore”, e Francesco Nozzolino, ex star di Avanti un Altro.

Card. Hummes è morto/ Il dolore del Papa: “un amico. Mi disse dopo il conclave…”

EMANUELE VACCARINI: NON SOLO “GLADIATORE”…

Emanuele Vaccarini è morto a Roma, la sua città, ieri. Figlio di un ex calciatore, era un grande appassionato di sport, ma karate e arti marziali. Prima di approdare in tv lavorava alle Ferrovie. Una delle sue passioni era la cucina, infatti sui social pubblicava per i follower anche le sue gustose ricette. In alcune interviste aveva definito Paolo Bonolis una persona colta, scaltra e intelligente. Proprio grazie al programma condotto da Bonolis aveva conosciuto la fidanzata Federica, presente in alcune puntate di Avanti un altro. Non era sposato e non aveva avuto figli. Oltre a comparire ad Avanti un altro, negli ultimi anni Emanuele Vaccarini faceva la comparsa di film storici. Si era dedicato a body building, pugilato, scherma medievale, giapponese e vichinga. Inoltre, era diventato istruttore di MMA ed era insegnante presso il Krav Lab.

LEGGI ANCHE:

Silvano Orlandi è morto/ Da Papa Francesco ai re: addio al pasticciere dei vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA