In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, intervenendo in uno degli eventi promossi da AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha suscitato grande interesse parlando di “embrioadozione”. Tema complesso, su cui si sono immediatamente formati uno schieramento a favore e uno contrario.

Vaccino anti Herpes Zoster riduce rischio demenza/ Studio: "-18% di diagnosi tra anziani ultra 70enni"

A favore sono i ministri della Salute e della Famiglia, che stanno lavorando a un progetto di legge per consentire l’adozione degli embrioni crioconservati (cioè congelati) e abbandonati nelle cliniche per la procreazione assistita. Alla base ci sono due motivi concreti: offrire una possibile soluzione a quelle coppie che per varie ragioni non possono avere figli e dare una possibilità di vita a quei 200mila embrioni crioconservati che sono come vite sospese.

Piano pandemico: le Regioni rigettano l'ultima bozza/ "Discorsiva, ridondante e difficile da consultare"

Del tutto contraria l’Associazione Coscioni, per cui “L’attribuzione di personalità giuridica in questa precoce fase di sviluppo embrionale è poco sensata e rischierebbe di mettere in discussione tutte le tecniche riproduttive e la possibilità di interrompere una gravidanza. Perché se un embrione avesse personalità giuridica alla stregua di un bambino, sarebbe difficile ammettere la procreazione medicalmente assistita (PMA) e l’aborto volontario”.

Filomena Gallo, avvocata e portavoce dell’Associazione Coscioni, parla di blastocisti crioconservate, non idonee per una gravidanza, che sarebbe meglio destinare alla ricerca. Ma l’embrione non è solo una blastocisti, ossia un insieme di cellule, un grumo di cellule come qualcuno lo ha definito, è molto di più, dal momento che è in grado di svilupparsi e diventare il bambino che tutti conosciamo, a meno che non lo si blocchi con la crioconservazione.

“Papa Francesco voleva fermare test sugli embrioni”/ Prof. Alfieri: “piano Ministero per concedere adozione”

Anche Gallo quindi ha una parte di ragione nelle sue affermazioni, quando dice che se si riconoscesse lo statuto giuridico dell’embrione, ossia la sua personalità giuridica in questa precoce fase di sviluppo, diventerebbe molto problematico interrompere una gravidanza. Quindi secondo i dettami della Associazione Coscioni gli embrioni congelati possono servire solo per fare ricerca. Possono essere usati e manipolati misconoscendo totalmente il bene per cui sono stati creati.

Già 20 anni fa, nel 2005, il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) si era espresso su questo tema affermando che l’analisi del problema non poteva prescindere dalla questione dello statuto dell’embrione umano sulla quale, pur a fronte di differenze di opinioni, il CNB esprimeva una base comune di pensiero, considerando che l’embrione ha una vita umana, che merita rispetto e tutela fin dal suo inizio. Per questo il CNB prendeva in considerazione l’ipotesi che agli embrioni crioconservati in stato di abbandono fosse garantita una possibilità di vita e di sviluppo, prospettando la soluzione che fossero messi a disposizione di eventuali altre coppie intenzionate ad assicurare il loro trasferimento e la loro nascita.

Tale ipotesi – si diceva – potrebbe essere ricostruita sul modello dell’adozione legittimante, ponendo in primo piano i valori di solidarietà, generosità e responsabilità e irrevocabilità dell’atto che dovrebbe caratterizzare il comportamento dei genitori o del genitore deciso a portare alla nascita un embrione residuo e abbandonato, pur nella consapevolezza delle differenze che intercorrono fra questa vicenda procreativa e quella dell’adozione di un bambino già nato.

Il parere del CNB poneva allora cinque condizioni, che restano tuttora valide e che vanno prese adeguatamente in considerazione in un futuro disegno di legge.

1) che ci siano norme chiare che prevedano la liceità e le modalità di ricorso alla Adozione per la nascita (APN) a favore degli embrioni crioconservati e in stato oggettivo di abbandono;

2) che tale stato di abbandono venga legalmente accertato e qualificato con criteri rigorosi;

3) che la legge formuli appropriati criteri per l’individuazione delle coppie o comunque delle donne che si offrano all’APN;

4) che la pratica dell’APN sia garantita contro ogni forma di commercializzazione o di lucro;

5) che al nato da APN venga riconosciuto il medesimo statuto giuridico previsto in generale per i nati da PMA.

Il parere del CNB diceva esplicitamente che la finalità dell’APN non era certa quella dell’incremento demografico, ma della massimizzazione del rispetto nei confronti della vita umana prenatale.

Il parere del CNB di oltre 20 anni fa chiariva anche perché, alla luce del riconoscimento della dignità dell’embrione, anche in mancanza di un suo statuto giuridico, si deve parlare di adozione e non di donazione, come per altro pretenderebbe l’Associazione Coscioni, per cui l’embrione in quanto semplice oggetto, privo di dignità specifica, si può donare o perfino usare come prodotto su cui sperimentare, senza ledere i suoi diritti, che invece una eventuale legge sulla APN riconoscerebbe in modo evidente e concreto.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI