Emerald Fennell, Oscar 2021 miglior regista “Una donna promettente”?/ Famosa per “The Crown”

Emerald Fennell è candidata agli Oscar 2021 come miglior regista per il suo film “Una donna promettente”. È la prima regista inglese a ricevere una candidatura agli Oscar nella candidatura miglior regia. Nata a Londra nel 1985, la Fennell è un’artista dalle mille sfaccettature cimentandosi come attrice, sceneggiatrice e regista. Recentemente ha ottenuto un grande consenso da parte del pubblico grazie alla sua partecipazione alla terza e quarta stagione di “The Crown”, interpretando Camilla Shand, più nota come Camilla Parker-Bowles. Inizia a recitare fin da giovanissima: durante una rappresentazione teatrale studentesca viene notata dalla talent scout Lindy Kings. Nel 2006 inizia a recitare e nel 2010 debutta nella mini serie televisiva “Any Human Heart”. Dal 2013 al 2017 ricopre il ruolo dell’infermiera Patsy Mount nella serie di “L’amore e la vita – Call the Midwife”.

Emerald Fennell regista del film “Una donna promettente”

Il film “Una donna promettente” è una black comedy con protagonista Carey Mulligan nei panni di Cassie, la giovane donna del titolo. La sua vita sembra promettente fino al giorno in cui la sua amica muore dopo uno stupro: di giorno è una normale cameriera, di notte diventa una vendicatrice. Emerald Fennell ha scritto la sceneggiatura nel 2017 e l’ha proposta alla casa di produzione dell’attrice Margot Robbie, la LuckyChap Entertainment, che ha immediatamente accettato di produrre la pellicola. Anche la protagonista Carey Mulligan è produttrice esecutiva del film. “Volevo scrivere un film che riflettesse questa cosa con cui siamo cresciute tutte, l’idea che far bere le ragazze per poterle ‘sedurre’ fosse un po’ una cosa normale”, ha spiegato la regista a Vogue. Intervista da GQ, la Mulligan ha definito Fennell una “stalker”: “Mi ha inseguita finché è riuscita a conoscermi a una cena con amici comuni. Mi è piaciuto il suo senso dell’umorismo: ha una freddezza non comune nel distinguere il bene e il male”.

