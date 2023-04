EMERGENCY DECLARATION/ Un thriller ad alta quota

Un thriller ad alta quota spettacolare e avvincente, un cast di spessore e alcune sequenze eccezionali: pochi ingredienti ma utilizzati alla perfezione per Emergency Declaration di Han Jae-rim. Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2021, il film è ora disponibile in DVD e Steelbook 4K UHD + Blu Ray grazie a Plaion Pictures.

SINOSSI – Presentato fuori concorso alla 74a edizione del Festival di Cannes. Il volo KI501 diretto alle Hawaii è costretto a dichiarare lo stato di emergenza a causa di un attentato bioterroristico a bordo. Le prime vittime gettano nel caos e nel panico tutti i passeggeri. A peggiorare la situazione subentrano anche tensioni diplomatiche tra la Corea del Sud e altri governi che, per evitare che il virus si diffonda anche all’esterno, non permettono all’aereo di atterrare.

Emergency Declaration è un disaster movie con un soggetto che ricorda da vicino altri film del filone, ma anche il blockbuster coreano Train To Busan. Ma nonostante il proliferare delle pellicole sui disastri aerei, qui non c’è mai la sensazione di già visto. Gran parte del merito va alla sapiente gestione della tensione: per due ore e mezza lo scrittore-regista Han Jae-rim aumenta e stress, infilando un ostacolo dopo l’altro ai passeggeri a bordo del KI501. Alcune sequenze sono a dir poco spettacolari, a partire da quelle a bordo dell’aereo, mentre la scrittura perde efficacia con il passare dei minuti. Ma lo spettacolo è garantito, complice un cast composto dalle più grandi star del panorama asiatico: da Song Kang-ho (Snowpiercer, Parasite) a Lee Byung-hun (Squid Game, Red 2), passando per Jeon Do-yeon (Secret Sunshine, Nido di Vipere).

EXTRA E BONUS FEATURES

360°

Interviste

Making of

Cannes

