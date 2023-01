Emergenza Covid/ Stop alle restrizioni per la formazione in presenza

L’emergenza Covid è ufficialmente alle spalle, o almeno per quanto riguarda la formazione professionale. A partire da quest’anno, infatti, tutte le misure messe in atto per agevolare i professionisti verranno accantonate per dare spazio all’agevolazione dei loro obblighi formativi che da due anni a questa parte sono stati limitati dalle restrizioni.

Torna quindi a pieno ritmo, la formazione in presenza, facendo diminuire le opportunità di fare aggiornamento a distanza oppure di autocertificare la formazione. Questo fortifica il concetto della salute mentale quando era stato dato lo stop ufficiale all’emergenza sanitaria.

Emergenza Covid: le nuove deroghe

L’emergenza Covid coinvolge anche tutte le categorie professionali, che hanno predisposto delle pratiche per alleggerire tutto il carico formativo che con il diffondersi della pandemia era a capo degli iscritti.

Ad esempio, gli avvocati, hanno obblighi congelati per ben 3 anni, ovvero dal 2020 fino ad oggi. Il CNF, infatti, ha sospeso tutto quello che era il calcolo dei crediti per l’intero triennio.

I commercialisti invece, hanno avuto a che fare con delle novità stabilite con la pandemia, ovvero lo stato di abbandono del vincolo dell’annualità che nel post pandemia, poteva essere incentrato sull’interno triennio.

Alla luce di ciò, se un commercialista vuole adempiere ai suo obblighi, dovrà aver maturato 90 crediti formativi nel corso dei 3 anni senza avere obblighi minimi annuali.

Per quanto riguarda i consulenti del lavoro sono arrivati degli “sconti” per il biennio 2019/2020, in quanto il numero di crediti da maturare, è diminuito da 50 a 32. Lo stesso discorso vale anche per i professionisti sanitari.

Con la fine dell’emergenza Covid e il ritorno alla normalità, il mondo professionale si prepara a tornare a quelle che sono le vecchie regole sulla formazione professionale.

La maggior parte dei settori, ha infatti comunicato che riprenderà la formazione professionale in presenza a partire dal 1°gennaio 2023. Non saranno più accettate tutte quelle attività che verranno svolte sulle piattaforme che non saranno autorizzate dal Consiglio Nazionale e inoltre non sarà più attiva la funzione per il caricamento delle autocertificazioni.

Cosa Cambierà per alcuni settori?

Per tutti i professionisti sanitari, non solo medici e infermieri ma tutte le categorie inquadrate dalla famosa legge Lorenzin, che sono rientrati nel sistema ECM ,durante l’emergenza Covid, hanno goduto dello sconto di un terzo sul totale dei crediti da maturare.

Per quanto riguarda gli architetti, ci saranno delle agevolazioni sugli obblighi formativi del 2023. Tutti questi professionisti, avranno infatti sei mesi aggiuntivi per comunicare tutti gli obblighi, la cui scadenza è stata spostata al 30 giugno 2023.

Questa estensione non dipende dall’emergenza Covid ma bensì dalla piattaforma di cui si è dotato il Consiglio nazionale, che articola il trasferimento dei crediti prolungando la situazione.











