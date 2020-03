Emergenza d’amore/ Su Rai 2 il film con Alison Sweeney (oggi, 25 marzo)

Emergenza d’amore, titolo originale Second chances, è un film sentimentale che andrà in onda mercoledì 25 marzo alle 14.55 su Rai 2. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti e diretta da Ernie Barbarash. I due protagonisti sono Alison Sweeney, nei panni della giovane Jenny e Greg Vaughan, che interpreta il pompiere Jeff. Nel cast troviamo inoltre il giovane protagonista del serie TV About a boy, Benjamin Stockham, Charlotte Labadie, Diego Serrano e il grande Ed Asner, attore di grande successo e protagonista del film del 2002 Papa Giovanni.

Emergenza d’amore, la trama del film

Emergenza d’amore narra la storia di Jeff, un ragazzo che ha deciso di diventare pompiere dopo aver perso suo padre a causa di un incendio. A seguito di un incidente resta ferito ad una gamba e per questo motivo decidere di affittare una delle stanze della sua casa. Qui decide di trasferirsi Jenny, una giovane donna che lavora per un call center e madre di due bambini: Luke e Elsie. I due bambini si affezionano immediatamente a Jeff vedendo il lui quel padre che non hanno mai avuto. Anche Jenny prova una forte attrazione per l’uomo e sente che potrebbe nascere un sentimento vero tra di loro ma rifiuta di lasciarsi andare ai suoi sentimenti per paura che un eventuale rottura possa poi essere terribile da superare non solo per lei ma soprattutto per i suoi figli. Chissà se la donna riuscirà a resistere davvero a questo amore o se Cupido riuscirà a colpire nei loro cuori.



