Emerson alla Juventus?/ Calciomercato news: affare possibile a gennaio e De Sciglio..

La dirigenza della Vecchia Signora è all’opera in questa finestra di calciomercato invernale e tra i nomi che orbitano intorno alla Mole certo spicca quello di Emerson, alla Juventus magari già in questo mese di gennaio. La trattativa per il difensore del Chelsea è però molto complicata: in estate certo sarebbe più facile per i bianconeri chiudere l’accordo con il club inglese (tenuto conto che il contratto del terzino scade solo nel 2022), ma pure oggi non possiamo escludere che il colpaccio arrivi già nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni infatti la dirigenza bianconera è all’opera per convincere il Chelsea a lasciare andare via Emerson Palmieri già a gennaio, con la proposta del prestito con obbligo di riscatto.

CALCIOMERCATO NEWS, DE SCIGLIO POTREBBE PARTIRE

Benché dunque l’ipotesi di controazione sia di difficile attuazione ,pure c’è la speranza che Emerson possa arrivare alla Juventus a stretto giro. Il giocatore di certo avrebbe ben interesse poi di tornare in Italia negli ultimi mesi pre Europeo. Al Chelsea dopo tutto, l’italo brasiliano da titolarissimo è passato alla panchina fissa sotto la direzione di Lampard e Emerson fino ad ora ha messo a statistica solo 90’ minuti nelle ultime sette partite di Premier league. Non va poi trascurata l’idea che se tutto andasse a felice conclusione, con l’approdo di Emerson alla Juventus a già a gennaio, nella stessa finestra di mercato potrebbe lascare Torino De Sciglio, finito nel mirino del Psg.

