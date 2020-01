Emerson alla Juventus?/ Calciomercato news, Paratici tratta con il Chelsea

Completato l’acquisto di Dejan Kulusevski, ora per la Juventus la priorità più immediata da risolvere è quella di un terzino sinistro, ruolo in cui Maurizio Sarri avrebbe bisogno di un nome in più. Ecco dunque che nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi Emerson alla Juventus, rilanciata in particolare dall’edizione odierna del Corriere di Torino. Le pagine piemontesi del principale quotidiano italiano, nella loro sezione sportiva, riferiscono infatti di un Fabio Paratici che sta già trattando con il Chelsea per cercare di portare in bianconero Emerson Palmieri. Trattativa a dire il vero non delle più semplici, che avrebbe più possibilità di successo per la prossima stagione mentre sarebbe difficile ipotizzare un cambio di casacca già a gennaio per l’oriundo.

EMERSON ALLA JUVENTUS? L’ALTERNATIVA LUCA PELLEGRINI

Ecco perché la Juventus sta lavorando su due fronti per quanto riguarda il terzino sinistro. Il primo sono naturalmente i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri, l’altro è la possibilità di chiedere al Cagliari di far tornare a Torino con sei mesi d’anticipo Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus ma in prestito ai rossoblù sardi. È prevedibile che il Cagliari non faccia salti di gioia a questa ipotesi, dunque bisognerà convincere la società del presidente Tommaso Giulini, ma la situazione è certamente più semplice rispetto a quella per Emerson. Lunedì pomeriggio per di più ci sarà Juventus Cagliari e la partita di campionato darà certamente alle due dirigenze l’occasione perfetta per incontrarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA