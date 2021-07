Emerson Palmieri al Napoli?/ Calciomercato news, trattativa nel vivo dopo domenica

CALCIOMERCATO NEWS, EMERSON PALMIERI PER LA CORSIA

Il Napoli è al lavoro per migliorare i risultati ottenuti la scorsa stagione attraverso nuovi rinforzi provenienti dalla sessione di calciomercato estivo attualmente in corso. Nella lista dei calciatori accostati ai partenopei spicca in maniera particolare il nome di Emerson Palmieri, terzino sinistro impegnato con la Nazionale Italiana del ct Mancini ad Euro 2020 dove sta sostituendo discretamente l’infortunato Spinazzola. Il contratto di Emerson Palmieri con il Chelsea, squadra con cui ha vinto la Champions League nel 2020/2021 collezionando però appena 789 minuti in 15 presenze totali tra campionato e coppe arricchite pure da una rete, scadrà al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2022, e sia il calciatore che i Blues sembrano intenzionati a non proseguire nel loro rapporto preferendo piuttosto trovare una soluzione gradita ad entrambe le parti. I londinesi potrebbero quindi monetizzare qualcosa da questa cessione oltre a risparmiare sull’ingaggio.

Calciomercato Napoli/ Gli azzurri ci provano per Erlic nonostante la concorrenza

CALCIOMERCATO NEWS, SPALLETTI RISPONDE CON IRONIA

L’interesse del Napoli nei confronti di Emerson Palmieri in questo calciomercato estivo non è stato negato dal nuovo allenatore Luciano Spalletti che durante la presentazione alla stampa ha risposto ridendo a chi gli chiedeva se avesse sentito il calciatore per complimentarsi della sua prestazione in semifinale contro la Spagna: “Se l’ho chiamato? Non posso rispondere, però è possibile sia accaduto…” La sensazione è che, come per altri giocatori impegnati ad Euro 2020, il futuro verrà scritto soltanto dopo la finale di domenica sera e quindi il Napoli dovrebbe avere dei nuovi contatti con l’entourage di Emerson ed il Chelsea nel corso della prossima settimana. Ricordiamo infine che gli azzurri dovranno battere la concorrenza in primis della Roma e dell’Inter se vorranno aggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Bloccato il giovane Kaio Jorge per il futuroKoulibaly al PSG?/ Calciomercato news, arriva l'offerta ma il Napoli resiste

© RIPRODUZIONE RISERVATA