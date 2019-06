Emerson Palmieri alla Juventus?/ Calciomercato: arriva solo se parte Alex Sandro

Emerson Palmieri alla Juventus sembra essere una trattativa di calciomercato piuttosto avviata e non solo un rumors. Il calciatore italo brasiliano piace molto ai bianconeri e anche a Maurizio Sarri che quest’anno lo ha utilizzato moltissimo al Chelsea. La trattativa per riportarlo in Italia, visto che ci ha già giocato con la Roma e il Palermo, non sembra complessa ma i bianconeri per acquistarlo devono effettuare prima un colpo in uscita. C’è infatti da considerare la presenza in rosa di due calciatori molto importanti in quel ruolo e cioè Alex Sandro e Leonardo Spinazzola. L’italiano difficilmente si muoverà visto che è molto giovane e inoltre ha dimostrato di meritarsi una seconda chance dopo una stagione in cui è stato a lungo ko per infortunio. Dall’altra parte invece il brasiliano non sembra essere più nelle grazie della società anche se l’eventuale arrivo di Pep Guardiola potrebbe bloccarlo, visto che il catalano stravede per lui.

Emerson Palmieri alla Juventus? Ieri grande prova con l’Italia

Si continua a parlare di Emerson Palmieri per la Juventus, il calciatore italo brasiliano intanto ieri è stato titolare nella sfida degli azzurri di Roberto Mancini contro la Bosnia di Pjanic e Dzeko. Giocatore rapido e dotato di grande passo è stato schierato sulla sinistra e ha dimostrato di essere abile a saltare l’uomo e a puntare lo spazio. Sicuramente è un calciatore che potrebbe piacere a un tecnico che fa un calcio propositivo, anche se nelle ultime stagioni è cresciuto molto a livello difensivo. Attenzione però perchè prima di parlare di acquisti in casa Juventus va assolutamente risolto il rebus allenatore che al momento è l’unico pensiero della società bianconera. Una volta ufficializzato il tecnico sarà il momento di buttarsi sul calciomercato per rinforzare la rosa.

