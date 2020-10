Emerson Palmieri alla Juventus?/ Calciomercato, operazione last-minute per la fascia

La Juventus sta pensando di riportare in Italia Emerson Palmieri. E’ questo il nome caldo del calciomercato bianconero, che oltre a definire l’operazione Federico Chiesa, pensa a puntellare anche le corsie. Del Resto Mattia De Sciglio è dato ad un passo dal Lione e di conseguenza a mister Andrea Pirlo farebbe più che comodo un nuovo innesto sulla fascia. L’ex calciatore della Roma milita al momento fra le fila del Chelsea, ma Frank Lampard non l’ha convocato per il recente incontro con il Crystal Palace, di conseguenza ha mandato un chiaro messaggio alle pretendenti. Emerson Palmieri rappresenta la classica operazione last-minute che la Juventus potrebbe cogliere al volo, anche se al momento non vi è ancora nulla di certo. L’idea è quella di un’operazione con la formula del prestito e oltre a trattare con i londinesi, i campioni d’Italia in carica hanno già sondato il possibile trasferimento con lo stesso italo-brasiliano, che avrebbe espresso il suo gradimento.

EMERSON PALMIERI ALLA JUVENTUS? INTANTO SI SFOLTISCE LA ROSA

L’alternativa ad Emerson Palmieri è rappresentata da un altro calciatore in uscita del Chelsea, nonché altra ex conoscenza del calcio italiano, leggasi Marcos Alonso, anche lui rimasto in tribuna per il recente derby di Londra. La cosa certa è che la Vecchia Signora è riuscita a sfoltire la rosa in questo calciomercato estivo, a cominciare da Dnaiele Rugani, finito in prestito al Rennes e che ha permesso un risparmio di circa due milioni di euro. Altro giocatore in uscita è Douglas Costa, che tornerà a Monaco di Baviera in prestito, così come De Sciglio, per un risparmio totale di circa 9 milioni di euro da qui a giugno. Resta in bilico la situazione di Sami Khedira, mentre sono stati definiti da giorni i trasferimenti di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi al club di David Beckham, l’Inter di Miami. Infine l’operazione Rolando Mandragora, che come ricorda Calciomercato.com, ha permesso alla dirigenza juventina un risparmio di altri 9 milioni di euro. A questo punto manca solo l’arrivo di Emerson Palmieri o di Marcos Alonso, chissà…



