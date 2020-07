Emerson Royal al Milan?/ Calciomercato: incontro con l’agente, ma il Barcellona…

Dopo aver blindato il tecnico Stefano Pioli fino al 2022, il Milan inizia a muovere i primi passi sul mercato estivo e nel mirino c’è Emerson Royal. Il laterale destro di proprietà Barcellona è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia del Betis Siviglia ed è pronto per il salto di qualità. Classe 1999, il brasiliano ha totalizzato 3 reti e 6 assist in 33 apparizioni in Liga, attirando l’interesse di diversi top club europei. Dall’Inter – che ha poi virato su Hakimi – al Bayer Leverkusen, passando per il Tottenham: numerose società hanno monitorato con grande interesse la crescita esponenziale del gioiellino di Sao Paulo, adesso il Diavolo è pronto ad accelerare. Secondo quanto riportato da Milan News, la dirigenza rossonera ha incontrato Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, procuratori dell’agenzia Promoesport, che cura gli interessi di Emerson Royal e di Marc Roca, altro giocatore sul taccuino di Maldini e Massara. Ma la trattativa non è delle più semplici…

EMERSON ROYAL-MILAN, IL BARCELLONA SPARA ALTO

Come già evidenziato da El Mundo Deportivo negli scorsi giorni, il Barcellona è ricalcitrante all’idea di svendere un gioiello del calibro di Emerson Royal. Il Milan punta a fare un affare in stile Theo Hernandez, pagato in totale 20 milioni di euro, ma la dirigenza blaugrana chiede molto di più: per il quotidiano catalano servono almeno 30 milioni di euro per il cartellino del brasiliano 21enne. Richiesta elevata per la dirigenza del Milan, che vuole spendere una cifra compresa tra i 20 ed i 25 milioni. Per il momento il calciatore non si è esposto e l’ultima sua dichiarazione risale a fine maggio, quando sembrava avere le idee abbastanza chiare sul futuro: «Potrei andare al Barcellona nel 2021, ma fino a quel momento vorrei restare al Betis Siviglia: innanzitutto voglio finire bene questa stagione, poi parleremo del futuro. Dopo la fine della Liga parlerò con il mio agente, ma il obiettivo è quello di restare al Betis dove sono davvero felice», le sue parole in un’intervista a Marca.





