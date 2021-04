Emi De Sica, sorella morta Christian/ Ricordo dell’attore: “Era simpatica e gentile”

Emi De Sica era la sorella maggiore di Christian De Sica che oggi, giovedì 1° aprile, è ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. L’attore, ai microfoni di Serena Bortone, si racconterà aprendo i cassetti dei ricordi. De Sica che, sabato 3 aprile sarà il protagonista di uno show in prima serata, tra carriera e vita privata, potrebbe dedicare alcune parole ad Emi, la sorella maggiore a cui ha detto addio sui social il giorno in cui è venuta a mancare. “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”, ha scritto Christian. De Sica ha parlato della sorella Emi anche nel salotto di Che tempo che fa. Ospite dell’ultima puntata della trasmissione di Fabio Fazio, Christian De Sica ha parlato della sorella ricordando il suo sorriso. “Non ha sofferto per fortuna, non si è neanche resa conto. Era molto simpatica e gentile”.

Federico Pellegrini, marito Maria Rosa de Sica/ "I suoi modi all'antica.."

Chi era Emi De Sica

Emi De Sica era nata dal matrimonio tra Vittorio e l’attrice l’attrice Giuditta Rissone. Matrimonio che finì quando Vittorio De Sica si invaghi di Maria Mercader, mamma di Christian e di Manuel. A differenza dei fratelli, Emi si tenne lontana dal mondo dello spettacolo occupandosi di curare la memoria del padre restaurando pellicole neorealiste dirette da lui. Schiva e riservata, ha sempre mantenuto un rapporto d’affetto con i fratelli che le erano molto legati. Il ricordo di Christian ha commosso tutti i suoi fan. Il sorriso di Emi resterà così nel cuore di Christian e di tutta la sua famiglia, amatissima dal pubblico.

LEGGI ANCHE:

Silvia Verdone, moglie Christian de Sica/ "L'ho conosciuta quando non avevo un soldo"KATIA SVIZZERO, CHI È?/ "35 anni insieme a Duccio. Il segreto? Tanta pazienza!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA