Emi Renata Sakamoto/ Come avere uno stile di vita sano, i consigli della guru

Emi Renata Sakamoto, modella e guru del fitness giappo-brasiliana, ha fatto del benessere e dello stile di vita sano una vera e propria priorità. Su Instagram vanta quasi 95 mila followers a cui ogni giorno dispensa consigli di fitness, brevi allenamenti workout e ricette healthy ma sfiziose. La Sakamoto è infatti famosa per sessioni di workout brevi ma intense, adatte a tutte quelle persone che a causa dei troppi impegni lavorativi nell’arco della giornata hanno poco tempo da dedicare allo sport e all’allenamento.

Di recente è stata scelta dal marchio Intimissimi come modella e brand ambassador in occasione dell’evento “Intimissimi InAction Day” interamente dedicato al benessere delle persone, che ha visto anche la presentazione della prima linea sportiva del marchio chiamata proprio “In Action”. Durante l’evento si sono svolte due sessioni di fitness – che il brand ha organizzato come iniziativa di employer branding – adatte a tutti, una più light al mattino e una più intensa alla sera, in cui sia l’influencer che i partecipanti hanno indossati i capi In Action.

Emi Renata Sakamoto, i consigli per vivere bene sono…

Durante i mesi di lockdown, è cresciuto l’interesse verso il workout casalingo. A tal proposito Emi Renata Sakamoto ha dichiarato che “Con il lockdown le persone sono diventate sempre più attenti alla loro salute e l’impossibilità di uscire ha dirottato la loro attenzione su attività da svolgere a casa”. Ha poi aggiunto che “Quando alleniamo i nostri muscoli, alleniamo anche la nostra mente. Dopo un workout la tua mente è più reattiva e il tuo corpo pieno di energia. Credo che questo connubio sia proprio quello che le aziende vogliano incentivare nelle loro risorse”.

Riguardo alla domanda su come avere uno stile di vita sano, l’influencer – rispondendo a Vanity Fair – ha dato dei consigli su come avere uno stile di vita sano: bere molta acqua, dedicare nell’arco della giornata un po’ di tempo all’esercizio o alla camminata e fare molto stretching. Il tutto senza tralasciare un’alimentazione bilanciata: “Alimentazione salutare ed esercizio fisico costante sono importanti perché abbiamo solo un corpo e dobbiamo prendercene cura! Il mindful eating mi ha cambiato la vita. Mi ha resa più cosciente del fatto che alimentare il corpo con vitamine e con un giusto apporto nutrizionale non rende solo mi rende più sana, ma influenza anche il mio umore, la mia pelle e l’aspetto del mio corpo, oltre a rendermi più energica. Per me il cibo è prima di tutto fonte di energia e cerco di alimentare il mio corpo con il miglior carburante a disposizione. In secondo luogo il cibo dev’essere anche vissuto come un piacere, quindi sono felice di concedermi qualche sgarro ogni tanto. 80% healthy e 20% naughty: ecco la mia regola per avere mente e corpo in salute!”.



