Emigratis 1, Pio e Amedeo/ Da Pirlo e Vieri a Bonolis e Santarelli (Replica)

Dopo le repliche della terza stagione, Pio e Amedeo tornano in onda oggi, lunedì 8 giugno, in prima serata su Italia 1, con le repliche di Emigratis 1. Un viaggio nel passato per Pio e Amedeo che, con Emigratis, hanno girato il mondo divertendo il pubblico con le loro avventure a scrocco. “È un tuffo nel passato anche per noi e così ci siamo messi ad aprire i ricordi partendo però dalla prima stagione…era il 3 aprile 2016 quando andò in onda la prima puntata di EMIGRATIS, e questa è una delle primissime immagini proprio di quella puntata…in questi giorni pubblicheremo un po’ di questi ricordi che sarà bello condividere con voi… abbiamo già il groppo in gola, sappiatelo”, hanno detto i due comici pugliesi che, con la loro ironia tagliente, provocano i vip dai quali riescono sempre a portare a casa regali e soggiorni grauiti in posti da sogno. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in replica questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

EMIGRATIS 1, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GIUGNO

Nella prima puntata della prima stagione di Emigratis, Pio e Amedeo raggiungono due mete ricche di vip italiani durante la stagione estiva. La prima tappa è Ibiza dove si mettono sulle tracce di Raffaella Zardo grazie alla quale riescono a trovare anche Andrea Pirlo. Alla ricerca di donne bellissime, i due comici pugliese riescono a trovare Cristina Buccino, ma anche Aida Yespica. Ad Ibiza, in una festa piena di vip, Pio e Amedeo trovano anche Gabriel Garko a cui, con l’aiuto di Raffaella Zardo, fanno credere di essere due giornalisti. Pio e Amedeo si spotano anche a Formentera e nel corso del primo viaggio a scrocco, i due comici incontrano anche Christian Vieri, Alberto Aquilani, Ariedo Braida, Elena Santarelli, Paolo Bonolis.



