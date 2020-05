Emigratis 3, Pio e Amedeo/ A Los Angeles da Chiara Ferragni e Fedez (Replica)

Pubblicità

Lunedì 11 maggio, in prima serata su Italia 1, va in onda la replica della seconda puntata di Emigratis 3. Dopo aver fatto tappa ad Ibiza, incontrando tra gli altri Bob Sinclair e Stefano De Martino, questa sera, il viaggio del duo comico pugliese parte da Valencia dove lanciano un sos ai tre calciatori italiani: Daniele Bonera, Roberto Soriano e Nicola Sansone. Pio e Amedeo incontrano i tre calciatori in un ristorante della città spagnola. Dopo i saluti di convenienza, Pio e Amedeo si accomodano al tavolo dei tre calciatori. Dopo aver mangiato, il duo comico presenta il progetto del matrimonio gay ai tre calciatori. “C’è un problema. Voi siete italiani e dovete avere la cittadinanza spagnola”, spiega Bonera ponendo fine al sogno di Pio e Amedeo di sposarsi per finta per racimolare i regali di nozze. Il viaggio del duo comico, però, non si ferma a Valencia dove incontra anche Chiara Biasi.

EMIGRATIS 3: BARCELLONA, AMSTERDAN E LOS ANGELS CON CHIARA FERRAGNI E FEDEZ

Il viaggio di Pio e Amedeo, durante la replica della seconda puntata di Emigratis 3 continua a Barcellona dove cercano inutilmente Gianluca Vacchi che, però, fa sapere ai due di trovarsi ad Amsterdam per un festival di deejay. Il duo comico, così, raggiunge la capitale olanedese dove incontra Brian May, lo stesso Gianluca Vacchi e Raffaella Zardo concendendosi anche un’avventura con la marijuana. Pio e Amedeo, poi, da Amsterdam, con il sogno di diventare dei famosi influencer, volano a Los Angeles dalla regina delle influecer ovvero Chiara Feragni che li accoglie con Fedez. La coppia accoglie Pio e Amedeo nella loro casa di Los Angeles accettando i regali portati da Amsterdam per la Ferragni e per il piccolo Leone. Tra battute e scherzi vari, Pio e Amedeo restano con Fedez e Chiara Ferragni per scoprire come si diventa influencer di successo. La puntata può essere seguita anche in diretta streaming su Mediaset Play.



