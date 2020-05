Emigratis 3, Pio e Amedeo/ Da Los Angeles a Cuba: “puntata speciale” (Replica)

Pubblicità

Lunedì 18 maggio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Emigratis 3. Pio e Amedeo, in questa terza puntata, partono da Los Angeles dove, nel corso della seconda puntata, hanno cercato di rubare i segreti del successo alla regina delle influencer, Chiara Ferragni. Nella terza puntata della terza stagione di Emigratic, i due comici pugliesi, viaggiano per il mondo alla ricerca di personaggi famosi a cui cercano di estorcere segreti e soldi. Quali vip incontreranno nel corso della serata? Viaggiando da Los Angeles a Las Vegas, da L’Avana a Miami, Pio e Amedeo incontreranno tantissimi vip come: Maria De Filippi, Michele Dell’Oglio, Danilo Gallinari, Marco Mazzoli, Nadia Lanfranconi, Elisabetta Canalis, Costanza Caracciolo, Maddalena Corvaglia, Rossella Fiamingo, Raffaella Zardo, Gianluca Vacchi, Luca Iacobucci, Maria Elena Mastrangelo, Sarah Duque, Lulù Santiago, Alberta Santuccio, Alice Clerici, Scardina Daniele “King Toretto”, Omar Hassan, Clarissa Marchese, Federico Gregorucci.

EMIGRATIS 3, L’ANNUNCIO DI PIO E AMEDEO

La terza puntata di Emigratis 3 in onda questa sera sarà ricca di sorprese. A prometterlo sono Pio e Amedeo che, con un annuncio su Instagram, oltre a ricordare l’appuntamento ai fans, spiegano che quella di questa sera sarà una puntata imperdibile di Emigratis di cui non è possibile trovare la replica sul web. “Stasera ritorna Emigratis, in onda una puntata speciale, la migliore per noi e quella a cui siamo più legati…forse perché abbiamo conosciuto un amico che ci ha insegnato tante cose: Michele” – scrivono Pio e Amedeo su Instagram. “Vi abbiamo detto che è la prima volta che viene replicata e non c’è sul web: tanti di voi hanno indovinato il motivo…a Cuba erano stati inquadrati tanti mariti che probabilmente avevano detto alle mogli di andare a Medjugorje e poi si sono visti a ballare la salsa con delle ventenni. Sono partite un pò di denunce ma tutto ok, siamo ancora a piede libero”, scrivono ancora i due comici pugliesi pronti a regalare una serata divertente al pubblico di Italia 1.





