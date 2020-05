EMIGRATIS 3, PIO E AMEDEO/ Da Verona a Manchester: Rolex offerti da Morata (Replica)

Pubblicità

Pio e Amedeo tornano in onda oggi, lunedì 25 maggio, in prima serata su Italia 1, con la replica della quarta puntata della terza stagione di Emigratis. Dopo il viaggio a Los Angeles e a Cuba della scorsa settimana, nell’appuntamento odierno, Pio e Amedeo torneranno in Europa vivendo avventure divertenti e insolite. Il nuovo viaggio dei due comici pugliesi comincerà da Verona dove all’Arena di Verona incontrano alcuni dei cantanti più famosi della musica italiana come Raf, Umberto Tozzi, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Al Bano, Marco Masini, Andrea Bocelli. L’intento di Pio e Amedeo è promuovere la band dei Musicomio formata Checco Occulto, Miriana Fabozzi e Mario Pio Coda. Per rinnovare l’immagine della band, in particolare di Checco, Pio e Amedeo chiedono un aiuto economico a Fausto Leali per pagare l’operazione allo stomaco di Checco.

EMIGRATIS 3, PIO E AMEDEO VOLANO IN INGHILTERRA

Dopo Verona, Pio e Amedeo volano a Londra dove si mettono sulle tracce di Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele e di Benji e Fede. Il duo musicale accetta di sponsorizzare i Musicomio che, poi, torna in Italia lasciando soli i due Emigratis che poi continuano a girovagare per Londra dove rintracciano i calciatori Davide Zappacosta e Alvaro Morata a cui riescono ad estorcere due Rolex. Il viaggio, poi, continuerà tra Cracovia, Leeds e Manchester. A finire nel mirino di Pio e Amedeo, tra gli altri, saranno: Matteo Darmian, Rafael Benítez, José Mourinho, Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Rio Ferdinand, Angelo Ogbonna. Sui social, Pio e Amedeo hanno così ricordato l’appuntamento odierno. “Si legge bene l’orario sui rolex gentilmente offerti da Alvaro Morata e Zappacosta. No giusto per ricordarvi che stasera alle 21.20 torna Emigratis”, scrive il duo comico pugliese.





