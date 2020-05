Emigratis 4 si farà?/ No, Pio e Amedeo sospendono il format: ecco perché

Pubblicità

Emigratis 4 non si farà, a confermarlo sono Pio e Amedeo stessi che tornano con le repliche stasera, 4 maggio 2020, su Italia 1. A rivelarne il motivo sono stati i due comici a Radio 105 spiegando “Una nuova stagione? Siamo diventati padri e già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali“. Si volta pagina: “Emigratis l’abbiamo ormai messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, torneremo a fare un’edizione di Emigratis da maturi”. Sicuramente è un dispiacere per la foltissima schiera di persone che hanno ammirato e apprezzato le loro roboanti avventure in giro per il mondo, a pretendere soldi e benefit dai vip più famosi del nostro paese. Siamo però convinti che i due comici ci stupiranno ancora con idee innovative e la forza di voltare pagina arrivando a risultati sempre e comunque incoraggianti.

Emigratis 4 si farà? Il progetto Felicissima Sera

Pio e Amedeo non faranno Emigratis 4, ma non per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. I due sono stati obbligati però a rinviare alcuni progetti per questo momento complicato a livello internazionale. Il 25 marzo avrebbero dovuto debuttare su Canale 5 con uno show dedicato interamente a loro, dal titolo Felicissima Sera. A Radio 105 spiegano: “Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio. Avevamo fatto anche l’upgrade. Purtroppo è arrivata tutta questa cosa e siamo stati costretti a fermarci. Ma il programma è solo rinviato“. Al momento non ci sono certezze in merito agli argomenti che il programma tratterà con gli autori che sono rimasti molto sulla difensiva, senza voler anticipare niente e dunque chiudendo i battenti a spoiler. La curiosità del pubblico aumenta, ma stasera si dovrà accontentare delle repliche di Emigratis 3.



