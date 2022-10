Emigratis La resa dei conti, Pio e Amedeo/ Anticipazioni 19 ottobre e ospiti: Tyson e Massa

Anticipazioni Emigratis La resa dei conti: Pio e Amedeo su Canale 5

Questa sera, mercoledì 19 ottobre, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di “Emigratis – La resa dei conti”, il programma di Pio e Amedeo. In questa puntata “Bufalone” e “Messicano”, i due nuovi personaggi interpretati dal duo comico foggiano, si sposteranno da Los Angeles (dove hanno incontrato anche i tennisti Matteo Berrettini e Fabio Fognini) alla città che non dorme mai, Las Vegas, dove incontreranno dei personaggi d’eccezione del mondo dello spettacolo e dello sport. Ricordiamo che il filo rosso di questa quarta edizione di “Emigratis” è l’ecosostenibilità. Come sempre Francesco Pannofino è la voce narrante, che ha anche la funzione di coscienza dei due protagonisti.

Emigratis La resa dei conti: gli ospiti dell’ultima puntata

Nella quarta e ultima puntata di “Emigratis – La resa dei conti” Bufalone e Messicano incontreranno l’ex velina Elisabetta Canalis, il fighter trentino Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriano, il pilota di Formula 1 Felipe Massa. Bufalone e Messicano incontreranno nuovamente la leggenda mondiale della boxe Mike Tyson. In una recente intervista a Chi, Pio e Amedeo hanno raccontato come sono arrivati a Tyson: “Nel racconto partiamo dal tema dell’eco sostenibilità, e cioè dal fatto che le bollette sono aumentate e noi pensiamo che sia colpa di Greta Thunberg. Così andiamo all’Expo di Dubai e lì capiamo che il “Green” è un business e cerchiamo di arricchirci. La boxe è un’occasione per cambiare il mondo, pensa a Rocky e alla “guerra fredda”, e allora ci ritroviamo da Mike Tyson. Nella realtà ci siamo fatti aiutare dalla sua agente italiana, Cristina Catullè, dalla Canalis e dal lottatore Marvin Vettori. Tyson ha visto le cose che facciamo e ha accettato, perché poi decide sempre il personaggio”.

Emigratis La resa dei conti: dove e come vedere la puntata in diretta streaming

“Mentre stavamo salvando il mondo… ci è arrivata una chiamata divina… eeeh!??! Mè mercoledì vi raccontiamo tutto per l’ultima volta!!”, hanno annunciato Pio e Amedeo sulla pagina ufficiale di Instagram del programma “Emigratis”. L’hashtag ufficiale per commentare le avventure di Bufalo e Messicano è #Emigratis. Buoni gli ascolti delle prime tre puntate dello show: la prima con 2.547.000 spettatori e il 16,90%, la seconda con 2.163.000 e il 14.70% di share, la terza con 2.019.000 e il 14,40%. La quarta e ultima puntata di “Emigratis – La resa dei conti” va in onda oggi, mercoledì 19 ottobre, in prima serata dalle 21.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

