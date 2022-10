Emigratis La resa dei conti, Pio e Amedeo/ Diretta 12 ottobre e ospiti: Berettini e Vacchi

Emigratis – La resa dei conti: Pio e Amedeo su Canale 5

Questa sera, mercoledì 12 ottobre, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di “Emigratis – La resa dei conti”, il programma di Pio e Amedeo. In questa puntata “Bufalone” e “Messicano”, i due nuovi personaggi interpretati dal duo comico foggiano, saranno a Miami e Los Angeles. Il filo rosso di questa quarta edizione di “Emigratis” è l’ecosostenibilità. I due viaggiatori sui generis, infatti, diventano “ecosostenibili a modo loro” per fare soldi e salvare il mondo. Come sempre Francesco Pannofino è la voce narrante, che ha anche la funzione di coscienza dei due protagonisti. Anche in questa terza puntata i due scrocconi incontreranno sul loro percorso personalità illustri del mondo dello spettacolo e dello sport.

Emigratis – La resa dei conti: gli ospiti della terza puntata

Nella terza puntata di “Emigratis – La resa dei conti” Bufalone e Messicano incontreranno le star del tennis italiano Matteo Berrettini e Fabio Fognini; l’imprenditore Gianluca Vacchi; l’ex calciatore Kun Aguero; il conduttore radiofonico Marco Mazzoli; il pugile Daniele Scardina; il dj Joseph Capriati. Ci saranno anche Andrea Damante, dj, ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne, e dj olandese Martin Garrix. Per concludere Pio e Amedeo incontreranno anche gli attori della soap opera americana “Beautiful” (titolo originale: “The Bold and the Beautiful”): Katherine Kelly Lang e John McCook, rispettivamente Brooke Logan e Eric Forrester. Come sempre Bufalone e Messicano non avranno remore a chiedere ai vip un aiuto per trascorrere vacanze rigorosamente gratis.

Emigratis – La resa dei conti: dove e come vedere la puntata in diretta streaming

“Abbiamo mangiato i loro panini, li abbiamo visti andare sulla luna…ma alla discoteca è diverso, alla discoteca vogliamo comandare noi!! Dagli Stati Uniti d’America domani saprete chi siamo!”, hanno annunciato Pio e Amedeo sulla pagina Instagram del programma “Emigratis”. L’hashtag ufficiale per commentare le avventure di Bufalo e Messicano è #Emigratis. Le prime due puntate dello show hanno registrato rispettivamente 2.547.000 spettatore con il 16,90% e 2.163.000 con il 14.70% di share. La terza puntata di “Emigratis – La resa dei conti” va in onda mercoledì 12 ottobre in prima serata dalle 21.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

