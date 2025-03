Dopo diversi mesi di silenzio, l’attenzione mediatica in Francia è tornata a concentrarsi sul caso di Emile Soleil, il bimbo di due anni che sparì misteriosamente nel nulla nel luglio del 2023 per poi venir ritrovato nove mesi più tardi ad uno stadio di decomposizione avanzato nel quale rimasero solamente poco più di un cumulo di ossa: un caso che per parecchio tempo occupò stabilmente le prime pagine dei giornali, salvo finire nel consueto dimenticatoio quando le indagini su quanto accaduto a Emile Soleil sembrarono incagliarsi in un nulla di fatto; tutto – almeno – fino alle primissime luci dell’alba di oggi quando gli inquirenti hanno arrestato quattro persone.

Prima di arrivare alle novità, vale la pena ricordare i più importanti punti di questa vicenda: Emile Soleil – infatti – scomparse nel luglio del 2023 poco dopo il suo arrivo nella casa dei nonni paterni nel piccolo paese delle Alpi francesi Haut-Vernet, con le ricerche che durarono per nove lunghissimi mesi battendo palmo a palmo – anche con l’aiuto di numerosi residenti – l’intera area circostante al paese ma non riuscirono ad individuare neppure una singola traccia; mentre il ritrovamento di un teschio – ovviamente identificato come quello del bambino di 2 anni – il successivo 30 marzo permise di mettere la parola ‘fine’ alla prima parte di questa vicenda.

Emile Soleil: possibile svolta nell’indagine sulla scomparsa e la morte del bimbo di due anni

Dal 30 marzo del 2023 a questa parte, della vicenda di Emile Soleil non si è più saputo nulla di nuovo, almeno fino a quando gli inquirenti non sono tornati nel paese alpino prelevando una fioriera cittadina; mentre qualche giorno più tardi hanno bussato alla casa dei nonni del bimbo arrestandolo entrambi – il 58enne Philippe Vedovini e la moglie – assieme a due dei loro figli, zii materni del bambino con accuse che secondo i media francesi vanno dall’omicidio volontario alla soppressione di cadavere.

Reati – è bene precisarlo – che vanno ancora confermati, ma al contempo è chiaro che nonni e zii di Emile Soleil stanno essendo interrogati per appurare le loro eventuali colpe: l’ipotesi che va per la maggiore è che la mattina della scomparsa il piccolo avrebbe avuto un battibecco con il nonno – peraltro noto per indagini sugli abusi sui minori mentre era educatore alla comunità di Riaumont, ammettendo di aver alzato in più occasioni le mani contro gli studenti – la cui punizione sarebbe finita in tragedia; mentre il corpo sarebbe stato nascosto proprio nella fioriera sequestrata prima di essere disperso dopo lo sgonfiamento del caso mediatico.