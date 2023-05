“Emilia? Evento mai successo prima”/ D’Angelis: “8,1 mln di italiani sono a rischio”

Nel corso della puntata di ieri di Cinque Minuti, striscia post tg di Rai Uno condotta da Bruno Vespa, è stato intervistato Erasmo D’Angelis, grande esperto delle acque italiane. Si è parlato ovviamente del maltempo che sta flagellando l’Emilia Romagna da inizio settimana e che ha causato 14 morti e 15mila evacuati: “Se la terra è secca c’è l’effetto pietra, l’acqua rimbalza – spiega riferendosi alla precedente siccità – è l’evento più grave dalle grandi alluvioni di novembre 1966 quando c’è stata anche la grande alluvione di Firenze. E’ un evento spartiacque, mai successo in Italia in 15 giorni due eventi estremi, due valanghe di acqua, nello stesso territorio, quarantuno comuni allagati”.

E ancora: “Quando c’è poca acqua e c’è siccità i fiumi sono polvere, pietraie, prati, poi all’improvviso c’è troppa acqua”. Sugli sprechi: “Siamo il Paese più piovoso d’Europa, 301 miliardi di metri cubi d’acqua e ne immagazziniamo il 4 per cento, ne utilizziamo il 6 per cento, siamo ricchissimi di acqua ma poverissimi di infrastrutture idriche perchè la spesa pubblica italiana sull’acqua è tra l’1 e il 2 per cento”.

ERASMO D’ANGELIS: “IN ITALIA MANCA UNA STRUTTURA OPERATIVA”

Erasmo D’Angelis ha quindi presentato un grande piano di opere strutturali presentato dal governo Renzi-Gentiloni: “11 mila interventi – spiega – l’unico piano di Palazzo Chigi per una spesa di 30 miliardi di euro, dal 2018 ad oggi ne sono stati spesi zero. Noi abbiamo investito 500 milioni di euro a Genova poi niente, i soldi stanno nel Pnrr. Noi avevamo stanziato 8 miliardi e 400 milioni più opere per Genova, Milano ecc ecc”.

“Quei fondi sono rimasti intonsi, il governo Draghi li inserì nel Pnrr e ora sono anche diminuiti, ho visto a 2,9 miliardi, e la sostanza è che l’Italia non ha una struttura operativa in grado di avviare la più grande opera pubblica di cui abbiamo bisogno, ovvero, la messa in sicurezza di 8,1 milioni di italiani che vivono sotto la spada di Damocle di una frana o di un alluvione”. Erasmo D’Angelis ha concluso: “Basta poco, l’Italia è un Paese in grado di fare tutto, possiamo fare anche questo”.

