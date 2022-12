Emilia Ferrero, chi è la fidanzata di Julian Alvarez/ “Ti seguirò ovunque”

Chi è Emilia Ferrero, la dedica a Julian Alvarez “Farò il tifo per te per il resto della mia vita”

Emilia Ferrero, il cui nome completo è Maria Emilia Ferrero, è la fidanzata del calciatore argentino Julian Alvarez. “Ti seguirò ovunque tu mi chieda. Farò il tifo per te per il resto della mia vita”, ha scritto su Instagram nei giorni scorsi, mentre si trova in Qatar per sostenere il suo compagno.

Secondo alcune indiscrezioni, Alvarez ha iniziato a frequentare Emilia quando erano ancora un adolescente. I due sono accomunati dalla passione per lo sport: Emilia, 22 anni, è un’insegnante di educazione fisica. Emilia è piuttosto attiva sui social – ha 174mila follower sul proprio profilo Instagram – e come il calciatore del Manchester City non ha esitato a postare immagini della loro vita di coppia.

I record di Julian Alvarez

Il calciatore Julian Alvarez ha esordito in campo con l’Atletico Calchin, squadra della sua città natale. Nel 2018 è arrivato ale giovanili del River Plate, dove ha vinto la Coppa Libertadores contro il Boca, in finale a Madrid. Il 2021 è stato il suo anno d’oro: 24 gol e 18 assist in stagione, che gli valgono la chiamata del Manchester City. Il club inglese lo ha acquistato per 21 milioni di euro.

Ai Mondiali di Calcio in Qatar, Alvarez ha registrato diversi record: è il più giovane ad aver fatto gol in una semifinale di Coppa del Mondo dal 1930 ad oggi quando ci riuscirono il 21enne Peucelle e il 22enne Scopelli, ma è anche il più giovane attaccante a segnare una doppietta in una semifinale dai tempi di Pelé nel Mondiale 1958. Domenica 18 dicembre, Alvarez scenderà in campo per la finale contro la Francia e sugli spalti ci sarà la sua Emilia Ferrero a fare il tifo per lui.

