Emilia Macchi, chi è la moglie Roberto Maroni/ I figli Chelo, Filippo e Fabrizio

Emilia Macchi è la moglie di Roberto Maroni, morto questa mattina – martedì 22 novembre – a 67 anni. La loro relazione nata e cresciuta sui banchi di scuola al liceo classico Caroli di Varese. La coppia ha avuto tre figli: la primogenita Chelo, Filippo e Fabrizio. Discreta e non amante dei riflettori, la signora Maroni ha lavorato per molti anni all’Alenia Aermacchi, società del gruppo Finmeccanica che ha sede a Venegono (provincia di Varese). Emilia è figlia di uno dei fondatori della storica Aermacchi, da responsabile della gestione del personale è stata nominata dirigente. Di lei non si sa molto altro anche perché l’ex ministro dell’Interno ha fatto di tutto per tenere la famiglia lontana dai riflettori e dalla politica.

Per quanto riguarda i figli di Roberto Maroni, Fabrizio ha deciso di seguire le sue orme intraprendendo la carriera politica, ma nello schieramento opposto a quello del padre: “È stato lui a insegnarmi il valore delle scelte sane e ragionate. Una volta appurato che è stata una scelta mia, è stato felice per l’impegno politico, anche se non dalla parte della Lega”, ha confessato il ragazzo al magazine Open. Nel 2019 il più piccolo dei figli di Roberto Martoni si è candidato alle elezioni amministrative a Lozza, in provincia di Varese, contro la Lega e con una lista civica multicolore: “Sì, sono di sinistra. Anche se in un Paese come il mio – Lozza ha 1.200 abitanti – l’ideologia non conta. Io sono candidato con una lista civica che accoglie persone di varie schieramenti”. Per quanto riguarda il rapporto con il padre ha detto: “Mi rinnegherebbe soltanto se tifassi per l’Inter”. Maroni è sempre stato tifoso del Milan.

