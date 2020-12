Emilia-Romagna, arriva il condono “col silenzio assenso”/ Bonaccini nella bufera

Via libera al condono in Emilia Romagna, il presidente Stefano Bonaccini al centro delle polemiche. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, domani arriverà l’ok definitivo alla legge regionale “Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici”, che contiene la norma per “favorire gli interventi di qualificazione edilizia”, oggetto del superbonus al 110% dell’ultimo decreto semplificazioni. Ma non è tutto…

Il giornale diretto da Travaglio mette in risalto che la parola condono è quella giusta per definire l’operazione di Bonaccini: tre anni fa la Corte Costituzionale bocciò una legge pressoché identica della Regione Sicilia, parlando di «disposizioni che finiscono con il configurare un surrettizio condono edilizio». In base a quanto si legge nella legge regionale dell’Emilia Romagna, è prevista una sanatoria degli abusi edilizi per i quali sia stata presentata in passato domanda di condono col meccanismo del “silenzio assenso”.

EMILIA ROMAGNA, ARRIVA IL CONDONO “COL SILENZIO ASSENSO”

I Verdi annunciano battaglia contro Bonaccini, come spiegato dagli esponenti Angelo Bonelli, Matteo Bandiali e Elena Grandi: «Questa norma è la fotocopia del tentativo di condono edilizio inserito a giugno 2020 nelle bozze del dl Semplificazioni». La battaglia è destinata a proseguire: è già pronto ricorso al Governo «affinchè la legge regionale appena approvata sia impugnata davanti alla Consulta».

Ricordiamo che di condono si è già parlato a lungo nel corso dell’estate, con uno scontro di forze di maggioranza non da poco. Apparso nelle bozze del dl estivo, il condono causò una lite veemente tra partiti: Il Pd si oppose e scaricò le colpe sul premier, il quale successivamente spiegò che quell’articolo era una richiesta arrivata dalle Regioni. La norma venne poi ritirata, ma adesso si apre un nuovo caso…

