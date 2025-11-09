Sanità Emilia-Romagna al collasso, De Pascale: "Basta pazienti da fuori regione, intasano ospedali". Lega dopo giravolta Pd: "Fanno i conti con la realtà"

DE PASCALE: SANITÀ EMILIA-ROMAGNA AL COLLASSO

La sanità dell’Emilia-Romagna è al collasso e il governatore Michele de Pascale è pronto a chiudere le porte ai pazienti che arrivano da fuori regione, accusati di intasare il sistema. Una resa che fa discutere, non solo perché il suo predecessore aveva puntato sul turismo sanitario, ma anche perché ha usato parole forti, che avrebbero suscitato reazioni diverse se fossero state espresse da un politico, ad esempio, della Lega.

Basti pensare all’eco che hanno avuto le dichiarazioni di Luca Zaia, che dal Veneto ha bacchettato la Sicilia definendo “immorale” il fatto che cittadini siciliani debbano arrivare in Veneto per curarsi. Apriti cielo! Ma poi arriva Michele de Pascale a mettere in evidenza il problema e, dal centrosinistra, giungono parole di sostegno. La bandiera che viene alzata, stavolta, è quella bianca: quella della resa.

Nell’intervista a Radio 24, infatti, il governatore parla di una “pressione enorme” e punta il dito contro “quelli che vengono a curarsi da fuori regione”, perché “ci stanno intasando il sistema”. Uno sfogo duro, che precisa “con rispetto”, tirando in ballo il suo “cognome meridionale”. Ma, intanto, il diritto universale alle cure, stavolta, può venire meno.

LEGA: “HA DETTO UNA VERITÀ SCOMODA”

Almeno, però, può contare sul sostegno della Lega, che da tempo evidenzia la questione. Il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, ha infatti spiegato che il problema non sono i fondi carenti, ma l’efficienza con cui vengono utilizzati. “Chi amministra, prima o poi, deve fare i conti con la realtà e mettere da parte l’ideologia per dare risposte concrete ai propri cittadini”, ha dichiarato Fabbri, riconoscendo al governatore il “coraggio” di aver detto una “verità scomoda”, andando contro la linea del PD.

Forza Italia, invece, attraverso la consigliera regionale Valentina Castaldini, offre un’altra chiave di lettura, spiegando che, se si ferma la mobilità sanitaria, bisogna mettere in conto che il bilancio avrà meno introiti e risorse. Dunque, se si tratta di ricevere un contributo aggiuntivo dallo Stato, per i forzisti è legittimo sollevare la questione; altrimenti, il rischio è che le risorse vadano altrove.

Anche Rifondazione Comunista solleva uno spunto interessante: oltre a ricordare che Bonaccini aveva puntato sul turismo sanitario — che significa anche “puntare sul fallimento delle altre regioni, soprattutto al Sud” —, segnala che i pazienti che arrivano da fuori regione vengono “pagati molto cari da quelle di provenienza”. Infatti, due anni fa l’Emilia-Romagna ha ricevuto oltre 472 milioni di euro dalle altre regioni per la mobilità attiva, piazzandosi dietro soltanto alla Lombardia.

Non è una questione di “rubare posti”, ma, molto probabilmente, il sistema promosso finora ha raggiunto un limite che richiede un intervento per bilanciare gli interessi in campo.